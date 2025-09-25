«Ад январского заточения»: Психолог оценила риски для семей от 12-дневных новогодних каникул

Многие пары распадаются потому, что прошли через «ад январского заточения», говорит психолог, сексолог Александра Миллер. В этом году нас ждут целых 12 дней новогодних каникул, и это может стать настоящим испытанием для брака. О том, как пережить праздники и не рассориться, не развестись, не обидеть друг друга, эксперт рассказала в беседе с Life.ru.

Главные орудия «январской пытки», по мнению Миллер:

1. Тупой быт, возведённый в абсолют. В обычные дни вы можете свалить вину на усталость от работы, а тут вам некуда бежать. Вы смотрите, как ваша вторая половинка третий день подряд жуёт перед телевизором, и понимаете простую вещь: этот человек раздражает вас самим фактом своего существования. А вы — его.

2. Семейный театр абсурда. Это когда вы обязаны изображать «любовь и гармонию» перед родственниками, которых терпеть не можете. Вы видите, как ваша мама унижает вашу жену взглядом, а ваш муж пялится в телефон вместо того, чтобы поддержать беседу с вашим отцом. И эта ложь душит вас сильнее, чем запах салатов, стоящих в холодильнике с 31 декабря.

3. Алкоголь как криптонит для семейных тараканов. Трезвыми вы ещё можете делать вид, что не замечаете трещин. Но после третьего бокала шампанского и сотого просмотра «Иронии судьбы» из вас вылезают все демоны. Накопившиеся обиды, финансовые претензии, сексуальная неудовлетворённость — всё это вываливается на партнёра под аккомпанемент боя курантов. И это не ссора. Это — правда.

Так что не обманывайте себя. Январские разводы — это не следствие «затянувшихся каникул». Это результат трезвого, выстраданного решения, которое созрело в этой адской пробирке из быта, стресса и вынужденной близости. Каникулы лишь срывают с вашего брака розовые очки, и если эта реальность пахнет не мандаринами и ёлкой, а затхлостью и раздражением, то поздравляю: новогоднее чудо таки случилось. Вы наконец-то увидели человека, с которым живёте. Александра Миллер Психолог, сексолог

В этом случае психолог призвала всё взвесить и понять, хотите ли вы провести новый год с таким партнёром.