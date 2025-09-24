12 дней зимой и «вторые новогодние»: Утверждён график праздничных и выходных на 2026 год

Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу 9 января и четверг 31 декабря.

Перенос праздничных дней в России регулируется Трудовым кодексом и ежегодными постановлениями правительства. Обычно Минтруд предлагает схему длинных выходных, чтобы сделать график более удобным для граждан и бизнеса. Традиционно самые продолжительные каникулы приходятся на Новый год. В 2026 году россияне вновь получат почти две недели отдыха подряд, что сопоставимо с майскими праздниками, которые часто называют «вторыми новогодними каникулами».