12 дней зимой и «вторые новогодние»: Утверждён график праздничных и выходных на 2026 год
Мишустин утвердил график праздничных выходных в 2026 году
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график праздничных и выходных дней на 2026 год.
Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу 9 января и четверг 31 декабря.
В 2026 году россиян ждут длинные выходные:
- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),
- с 21 по 23 февраля (3 дня),
- с 7 по 9 марта (3 дня),
- с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),
- с 12 по 14 июня (3 дня),
- 4 ноября,
- 31 декабря.
Перенос праздничных дней в России регулируется Трудовым кодексом и ежегодными постановлениями правительства. Обычно Минтруд предлагает схему длинных выходных, чтобы сделать график более удобным для граждан и бизнеса. Традиционно самые продолжительные каникулы приходятся на Новый год. В 2026 году россияне вновь получат почти две недели отдыха подряд, что сопоставимо с майскими праздниками, которые часто называют «вторыми новогодними каникулами».
