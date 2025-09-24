Интервидение
24 сентября, 13:18

12 дней зимой и «вторые новогодние»: Утверждён график праздничных и выходных на 2026 год

Мишустин утвердил график праздничных выходных в 2026 году

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график праздничных и выходных дней на 2026 год.

Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу 9 января и четверг 31 декабря.

В 2026 году россиян ждут длинные выходные:

  • с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),
  • с 21 по 23 февраля (3 дня),
  • с 7 по 9 марта (3 дня),
  • с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),
  • с 12 по 14 июня (3 дня),
  • 4 ноября,
  • 31 декабря.
Инфографика © Правительство России

Перенос праздничных дней в России регулируется Трудовым кодексом и ежегодными постановлениями правительства. Обычно Минтруд предлагает схему длинных выходных, чтобы сделать график более удобным для граждан и бизнеса. Традиционно самые продолжительные каникулы приходятся на Новый год. В 2026 году россияне вновь получат почти две недели отдыха подряд, что сопоставимо с майскими праздниками, которые часто называют «вторыми новогодними каникулами».

Производственный календарь на 2026 год: официально утверждённые выходные
Ранее в России предложили раз в месяц давать семьям с детьми дополнительный выходной. Глава движения «Отцы России» Андрей Коченов и известная актриса Эвелина Блёданс в интервью Life.ru заявили, что подобный «день семьи» станет отличной возможностью для укрепления отношений.

