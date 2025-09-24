«Это просто безумие»: Волочкова пожалела россиян из-за «всего двух недель» выходных в январе

Балерина Анастасия Волочкова выразила недоумение по поводу проекта расписания праздников на 2026 год, согласно которому январские каникулы составят всего две недели. Своё мнение на этот счёт прима высказала в беседе с Life.ru.

Мои дорогие, вы знаете, я просто поражена. Думаю, если есть какие-то разлады или недовольства в семьях, то только по той причине, что официальных праздников и каникул так мало, — это просто безумие. Балерина Анастасия Волочкова

При этом Волочкова подчеркнула, что сама давно не зависит от официального графика. Она добавила, что, чувствуя усталость, может позволить себе путешествие или отдых дома. Балерина призналась, что не понимает людей, живущих в рамках установленных стандартов, и не осуждает их, но сама выбрала путь свободы.

«А что касается двух недель отдыха в январе — если есть люди, которым этого достаточно, мне их искренне жаль», — отметила балерина.

Напомним, сегодня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график праздничных и выходных дней на 2026 год. Чтобы избежать разрыва между праздничными выходными, дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье) были перенесены. В результате россияне будут отдыхать 31 декабря (четверг) и 9 января (пятница). Данный порядок устанавливается Правительством РФ каждый год на основе Трудового кодекса. Основная цель, которую преследует Минтруд, разрабатывая подобные схемы, — это создание удобных «каникулярных» блоков для населения.