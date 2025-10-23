Золотые тушки: Стало известно, на сколько в России выросли цены на мясо

Сентябрь 2025 года показал значительный рост оптовых цен на тушки бройлеров, который составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 21 сентября средняя цена бройлера достигла 190 рублей за килограмм. Это повышение связано с рядом факторов, включая высокий спрос на курицу, вызванный подорожанием свинины и говядины, а также попытками производителей компенсировать весенние потери, пишет «Коммерсант».

Хотя производство птицы на убой увеличилось, холодное лето не оправдало ожиданий по росту цен в шашлычный сезон. На фоне роста цен на мясо, ситуация на рынке яиц выровнялась: оптовая цена на куриные яйца в августе составила 53,4 рубля за десяток, что на 27,1% ниже, чем год назад. Это было связано с избытком предложения и убытками для производителей.

На рынке говядины наблюдается стабильный рост цен, которые увеличились на 8,5% с начала года и на 13,3% за год. Прогнозируется, что во второй половине 2025 года цена на говядину вырастет на 12-15%.

Ранее Life.ru сообщал, что самыми подорожавшими продуктами в России стали лук и творог. Цены на этот овощ взлетели на 23%, а на кисломолочное изделие — на 20%. К таким выводам пришли аналитики, изучив более 100 миллионов чеков и сравнив цены и спрос на основные продукты питания в третьем квартале 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.