Лук и творог названы самыми подорожавшими продуктами в России

За год средняя стоимость потребительской корзины в России увеличилась на 9%. Наибольший рост цен наблюдался на лук (23%) и творог (20%). Информацию предоставили аналитики «Контур.Маркета», её получило в распоряжение агентство ТАСС.

К таким выводам пришли аналитики, изучив более 100 миллионов чеков и сравнив цены и спрос на основные продукты питания в третьем квартале 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.

«За прошедший год средняя стоимость продуктовой корзины выросла на 9%, при этом значительный рост цен зафиксирован на говядину (17%), курицу (18%), творог (20%) и лук (23%). Рост цены говядины и творога обусловлен растущей себестоимостью производства (на выращивание скота уходит от 18 до 30 месяцев), а цена на курицу обусловлена ростом спроса потребителей, подбирающих альтернативные варианты мяса. Основной же причиной повышения цен на лук можно считать неурожай прошлого года», — рассказала аналитик Ксения Корзан.

Ранее Life.ru рассказал, что в настоящее время Россия располагает достаточными объёмами производства красной рыбы и икры для обеспечения внутреннего рынка и экспортных поставок. Увеличение вылова рыбы может привести к снижению цен на красную икру, поскольку в условиях рыночной экономики расширение предложения обычно влечёт за собой снижение стоимости товара.