В Картофельном союзе рассказали, как изменится цена на «второй хлеб» к Новому году

К Новому году возможно небольшое повышение цен на картофель, однако ситуация на рынке остаётся стабильной. Об этом Life.ru рассказал исполнительный директор «Картофельного союза» России Алексей Красильников.

Ожидается, что рекорд 2023 года — 8,6 млн тонн — в этом сезоне, скорее всего, не будет побит, но в товарном секторе примерно 8 миллионов тонн, чуть больше прошлогодних 7,4 млн, вероятно, уберут. Сейчас уборка продолжается, скорее всего, на юге России, где идёт второй урожай. Алексей Красильников Исполнительный директор «Картофельного союза» России

Средняя оптовая цена сейчас держится на уровне 17–20 рублей за килограмм, при этом у аграриев наблюдается постепенный рост отпускных цен. Одновременно торговые сети фиксируют снижение качества некоторых партий картофеля, что приводит к возвратам продукции, однако говорить о критических проблемах с урожаем не приходится.

«Среднее потребление картофеля в России — около 54–55 кг в год, то есть примерно 4–5 кг в месяц, что стоит около 350–400 рублей при средней стоимости 80 рублей за кг. Насколько это дорого для обычного покупателя? Вопрос дискуссионный», — отметил он.

Красильников отметил, что в «Картофельном союзе» рассчитывают на отказ от мер нетарифного регулирования вроде запрета на экспорт или повышенных пошлин, поскольку текущие объёмы позволяют обеспечить внутренний рынок. Издержки производства делают картофель и овощи одними из самых затратных сельхозкультур. Если цены снизятся до мизерных, фермеры перейдут на более доходные культуры, что приведёт к сокращению посевных площадей и снижению урожаев, а продукты станут менее доступными.

«Картофельный союз» предлагал перейти к долгосрочным договорам между производителями и торговыми сетями, где бы оговаривались сроки, объёмы и качество. Союз также предложил переходить к долгосрочным договорам между фермерами и торговыми сетями с фиксированным диапазоном цен, чтобы избежать резких колебаний и стабилизировать рынок.