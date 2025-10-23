Экономист посчитал «индекс Мимозы»: новогодний салат подорожал на 15%

Экономист Дмитрий Алексеев по заказу Life.ru рассчитал «индекс салата Мимоза» — неофициальный показатель роста цен на продукты питания. По его словам, стоимость популярного новогоднего блюда за год выросла примерно на 14–15%

«Средняя цена «Мимозы» на четыре порции увеличилась с 471 до 537 рублей, хотя в магазинах сейчас колеблется от 500 до 700 рублей», — отметил эксперт.

Главным драйвером роста стал подорожавший основной ингредиент — рыбные консервы. Стоимость банки горбуши за год выросла почти на 50%, с 100 до 150–210 рублей. При этом картофель и морковь немного подешевели — на 10% и 4% соответственно, а яйца и майонез, наоборот, подорожали на 20% и 6%.

Алексеев подчеркнул, что «индекс Мимозы» отражает неравномерность роста цен: при официальной инфляции около 8% стоимость ключевых продуктов для популярных блюд увеличивается гораздо быстрее. По словам собеседника Life.ru, такие расчёты позволяют наглядно показать, как инфляция проявляется не в абстрактных цифрах, а на уровне привычных повседневных покупок — особенно в преддверии Нового года.

Что ещё за «индекс Мимозы»

Так называемые «индексы блюд» экономисты используют как наглядный способ оценить реальную динамику цен на продукты, которые чаще всего покупают россияне. Наиболее известен «индекс оливье» — его традиционно рассчитывают перед Новым годом, отслеживая рост стоимости праздничного стола.

Помимо «оливье», в последние годы эксперты анализируют также «индекс селёдки под шубой» и «индекс борща». Эти показатели помогают понять, как меняются цены не только на отдельные продукты, но и на целые категории — мясо, овощи, молочную продукцию, консервы.

По данным Росстата, продуктовая инфляция в России за последний год составила около 8%, однако по отдельным позициям, особенно импортным, рост оказался значительно выше. Экономисты считают, что именно в таких «кухонных индексах» реальная инфляция отражается точнее всего.