Life.ru подсчитал «индекс оливье» — 2025

До Нового года осталось 72 дня, и многие уже задумываются о том, как встретить праздник, что дарить и что накрыть на стол. Это значит, что пришло время расчёта так называемого индекса оливье — главного новогоднего салата россиян. Подсчёты для Life.ru провёл доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

При оценке динамики цен используют следующую рецептуру, учитывая цены на 2025 год из сетевых магазинов: 400 граммов варёной колбасы — 1300*0,4 = 244 рубля

400 граммов маринованных огурцов — 155 рублей

380 граммов консервированного горошка — 100 рублей

4 куриных яйца — 160*0,4 = 64 рубля

200 граммов майонеза — 85 рублей

400 граммов картошки — 135/2*0,4 = 27 рублей

200 граммов моркови — 25 рублей

100 граммов репчатого лука —5,2 рубля.

Итого: салат на четверых в 2025 году обойдётся в 701 рубль. При этом в 2024 году стоимость приготовления оливье составляла 601 рубль.

«С учётом приведённого рецепта стоимость ингредиентов салата оливье за год увеличилась на 2,50%. При этом рост потребительских цен, по данным Росстата, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года составил 7,98% (при этом цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,22%). Соответственно, рост стоимости ингредиентов на салат оливье идёт значительно более низкими темпами», — говорит эксперт.

Прежде всего это обусловлено снижением цен на яйца на 14,35%, картофеля – на 9%, моркови – на 4%. Больше всего выросли цены на варёную колбасу – на 5,74% и на майонез – на 7%.

А ранее россиян предупредили о росте цен на мандарины к Новому году. Так, килограмм этих фруктов уже подорожал на 3% по сравнению с прошлым годом: сейчас в среднем 224 рубля против 217 год назад. При этом до зимних праздников ещё больше двух месяцев, и эксперты предупреждают, что итоговое удорожание может превысить 20%.