Маг раскрыла, чем грозит употребление конины на Новый год. Спойлер — дух Огненной Лошади лучше не злить

Россияне активно покупают мясо конины к новогоднему столу, ведь нас ждёт год Огненной Лошади. Люди склонны верить, что такое угощение в праздничную ночь подарит им благополучие на весь год, но это заблуждение. Об этом в беседе с Life.ru рассказала маг Екатерина Ткачёва.

Согласно древним поверьям, употребление конины в год Лошади способно вызвать гнев могущественного духа животного. Как пояснила Ткачёва, лошадь олицетворяет свободу, движение и энергию, поэтому в её год особенно важно проявлять уважение к этому символу.

«Лошадь — это символ свободы, движения, энергии. В этом году важно проявлять уважение к этому духу, а не злить или нарушать её гармонию. Иначе — согласно приметам — можно спровоцировать неприятности, недоразумения, а весь следующий год может пойти не так, как хотелось бы: дела застопорятся, возникнут трудности и препятствия», — отметила она.

Маг рекомендовала воздержаться от покупки и употребления конины в новогодний период, особенно тем, кто склонен к суевериям. Вместо этого она предложила проявить щедрость и доброту, что привлечёт энергию удачи.

«Лучше приберечь такой деликатес для другого времени — либо для праздников, не связанных с годом Лошади, либо передать его нуждающимся. Пусть в новом году вас сопровождает благополучие, а не негативные магические последствия», — заключила она.

Ранее появилась информация, что россияне начали активно закупать конину для новогоднего стола в преддверии года Огненной Лошади, который наступит в 2026-м по китайскому календарю. Самый большой спрос на тушёнку, вяленое мясо конины и свежее на развес, которое позже замораживают.