30 октября, 10:28

В России могут запустить «Новогодний контроль цен» для жалоб на подорожание продуктов

В Госдуме предложили создать приложение для жалоб на рост цен перед Новым годом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил создать мобильное приложение или чат-бот «Новогодний контроль цен», с помощью которого россияне смогут оперативно сообщать о завышении стоимости праздничных товаров. С соответствующим обращением парламентарий направился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому (документ имеется в распоряжении Life.ru).

По задумке, любой человек сможет в пару кликов отправить фото ценника с подозрительно высокой ценой на продукты для новогоднего стола — мясо, рыбу, овощи, цитрусовые, шампанское и конфеты. Приложение будет фиксировать геолокацию и данные магазина, а жалобы поступят напрямую в ФАС.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Плякин считает, что такой инструмент станет «мощным сдерживающим фактором» для недобросовестных продавцов, которые традиционно поднимают цены перед праздниками.

Осознание того, что любая попытка необоснованно поднять цену может быть мгновенно зафиксирована и направлена прямиком в ФАС, охладит пыл многих спекулянтов

Владимир Плякин

Депутат Госдумы

Он добавил, что создание подобного сервиса помогло бы «восстановить ощущение справедливости» и позволило бы россиянам думать не о подорожании, а о подарках и праздничном меню.

Ранее Life.ru рассчитал «индекс салата Мимоза» — неофициальный показатель роста цен на продукты питания. Стоимость популярного новогоднего блюда за год выросла примерно на 14–15%. А в Картофельном союзе рассказали, как изменится цена на «второй хлеб» к Новому году.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
