В Минпромторге рассказали, подорожает ли игристое к Новому году

Цена на игристое к Новому году будет справедливой, достойной и нормальной. Об этом Life.ru рассказал директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов во время открытия осеннего этапа всероссийской акции «Дни российских вин».

Никита Кузнецов — о том, подорожает ли игристое к Новому году. Видео © Life.ru

«Мы надеемся и уверены в том, что цена будет справедливой, достойной и нормальной. За несколько лет разрушен миф о том, что российское вино какого-то более низкого качества, совсем нет. Во многих случаях оно лучше качеством, чем импортное вино», — отмечает эксперт.

По словам собеседника Life.ru, в России винодельческая отрасль современная и молодая. Практически у всех виноделен используется очень современное оборудование. На Западе же у большинства винодельческих хозяйств такого оборудования просто нет.

«У нас люди стараются выйти на рынок и очень много внимания уделяют качеству продукта. И внимание ритейла к российскому вину тоже трансформирует производителей, которые учитывают пожелания потребителей. Поэтому у нас такой рост, огромный рост по количеству наименований производимого вина», — добавил Кузнецов.

По его словам, разнообразие российского вина растёт. Это один из показателей того, что вина заслуживают уважение и внимание потребителей, а это и есть качество.

Ранее россиянам назвали лайфхаки по распределению бюджета перед зимними праздниками. Грамотная оптимизация расходов позволяет встретить каникулы без лишних волнений. Одной из ключевых статей расходов традиционно являются подарки. Life.ru советует составить заранее полный список тех, кого планируется порадовать, и продумать возможные варианты сюрпризов. Подробнее — в материале Life.ru.