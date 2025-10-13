Валдайский форум
В Госдуме снова наливают, но есть нюанс

Корреспондент Life.ru заглянул в буфет Госдумы и обнаружил: алкоголь вернулся в меню. Теперь парламентарии снова могут позволить себе бокал вина, коньяка или даже водку.

«Абрау-Дюрсо» и «Онегин» вернулись в буфет ГД. Видео © Life.ru

Хотя ещё в прошлую сессию горячительное было под строгим запретом, теперь в продаже только отечественные бренды. Среди них — игристое «Абрау-Дюрсо», водка «Онегин» и вино «Балаклава» по цене около 740 рублей за бутылку.

«Абрау-Дюрсо» и «Онегин» вернулись в буфет ГД. Фото © Life.ru

«Абрау-Дюрсо» и «Онегин» вернулись в буфет ГД. Фото © Life.ru

«Абрау-Дюрсо» и «Онегин» вернулись в буфет ГД. Фото © Life.ru

«Абрау-Дюрсо» и «Онегин» вернулись в буфет ГД. Фото © Life.ru

Есть, правда, нюанс: все пробки откручивают прямо на месте, как в баре.

Напомним, в прошлом году из меню буфета Государственной думы исчезли многие спиртные напитки. Решение коснулось всех видов алкоголя, произведённого в странах, признанных недружественными. Реакция парламентариев была молниеносной: всего спустя несколько дней после того, как Life.ru обнаружил вина «загнивающего Запада» в ассортименте для народных избранников, эти напитки были полностью исключены из продажи.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Александр Мартынов
