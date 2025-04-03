Из главного буфета Госдумы исчезла красная икра

Красную икру убрали из главного буфета Госдумы. Об этом сообщает журналист кремлёвского пула Александр Юнашев. По его словам, парламентарии не могут перекусить деликатесом уже более месяца. Однако в небольшом буфете на пятом этаже нового здания ещё есть шанс отведать куриное яйцо с икорной «шапочкой».

Сотрудники общепита неофициально сообщают, что икру убрали из виду после публикаций о ценах в кафе для депутатов, так как большинство гостей нижней палаты парламента и журналисты предпочитают перекусывать в буфете на первом этаже главного здания.

«Кстати, деликатес подорожал второй раз за год. На этот раз ещё на десятку — до 180 рублей», — сообщается в телеграм-канале «Юнашев LIVE».