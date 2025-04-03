Из главного буфета Госдумы исчезла красная икра
Журналист Юнашев: Красную икру стыдливо убрали из главного буфета Госдумы
Фото © Юнашев LIVE
Красную икру убрали из главного буфета Госдумы. Об этом сообщает журналист кремлёвского пула Александр Юнашев. По его словам, парламентарии не могут перекусить деликатесом уже более месяца. Однако в небольшом буфете на пятом этаже нового здания ещё есть шанс отведать куриное яйцо с икорной «шапочкой».
Сотрудники общепита неофициально сообщают, что икру убрали из виду после публикаций о ценах в кафе для депутатов, так как большинство гостей нижней палаты парламента и журналисты предпочитают перекусывать в буфете на первом этаже главного здания.
«Кстати, деликатес подорожал второй раз за год. На этот раз ещё на десятку — до 180 рублей», — сообщается в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме подорожали беляши. Если в прошлом году их можно было купить в буфете за 90 рублей, то теперь они стоят 110. Это увеличение — более чем на 20% — заметный показатель, но он не отпугнул народных избранников: к четырём часам дня беляши раскупают.