30 октября, 16:08

Россияне массово ринулись скупать конину на новогодний стол

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strannik_fox

Россияне начали активно закупать конину для новогоднего стола в преддверии года Огненной Лошади, который наступит в 2026-м по китайскому календарю. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на данные системы «Честный знак».

Покупатели руководствуются поверьем, что блюда из конины способны задобрить символ года и привлечь в дом благополучие. Аналитики фиксируют значительный рост производства этого вида мяса — с 39 тонн тушёнки в марте до 276 тонн в октябре. Самый большой спрос на тушёнку, вяленое мясо конины и свежее на развес, которое позже замораживают.

Фермерские хозяйства подтверждают неожиданный всплеск спроса на конину, особенно на тушёнку, вяленое мясо и деликатесную колбасу казы — её готовят из жирного конского сала со специями. Эксперты связывают увеличение объёмов производства с потребительским ажиотажем, вызванным приближением тематического года.

Ранее Life.ru пообщался с главой департамента развития внутренней торговли Никитой Кузнецовым, который рассказал нам о популярности отечественных вин на внутреннем рынке. По его словам, спрос стабилен, Минсельхоз фиксирует положительную динамику производства, а потребители всё чаще выбирают российские вина, что создаёт предпосылки для постоянного и стабильного развития всего сектора.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

