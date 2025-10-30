Россияне массово ринулись скупать конину на новогодний стол

Россияне начали активно закупать конину для новогоднего стола в преддверии года Огненной Лошади, который наступит в 2026-м по китайскому календарю. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на данные системы «Честный знак».

Покупатели руководствуются поверьем, что блюда из конины способны задобрить символ года и привлечь в дом благополучие. Аналитики фиксируют значительный рост производства этого вида мяса — с 39 тонн тушёнки в марте до 276 тонн в октябре. Самый большой спрос на тушёнку, вяленое мясо конины и свежее на развес, которое позже замораживают.

Фермерские хозяйства подтверждают неожиданный всплеск спроса на конину, особенно на тушёнку, вяленое мясо и деликатесную колбасу казы — её готовят из жирного конского сала со специями. Эксперты связывают увеличение объёмов производства с потребительским ажиотажем, вызванным приближением тематического года.

