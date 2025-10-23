В Минпромторге рассказали о спросе на российские вина

Потребительский спрос на вино российского производства за последний год стабилен. Об этом Life.ru рассказал директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов во время открытия осеннего этапа всероссийской акции «Дни российских вин».

Никита Кузнецов — о спросе на российские вина. Видео © Life.ru

«Если брать соотношение в общей категории вин, российские вина немного, но уверенно растут. И это хорошая тенденция. Я думаю, она продолжится», — отмечает эксперт.

По его словам, сейчас Минсельхоз озвучил неплохие цифры на производство. В целом потребитель всё чаще обращает внимание на российское вино, и это радует.

«Мы рассчитываем на постоянный, стабильный, уверенный рост, за которым будет подтягиваться и производство вина, в том числе», — заключил Кузнецов.

Ранее в Минпромторге рассказали, подорожает ли игристое к Новому году. По словам директора департамента развития внутренней торговли, цена будет справедливой, достойной и нормальной. Он также отметил преимущества российских вин. В РФ винодельческая отрасль современная и молодая. Практически у всех виноделен используется очень современное оборудование. На Западе же у большинства винодельческих хозяйств такого оборудования просто нет.