Экономист рассказал о мерах поддержки россиян предпенсионного возраста

Граждане предпенсионного возраста в России могут рассчитывать на обширный набор мер поддержки, установленных как на федеральном уровне, так и региональными властями. О комплексных льготах для этой категории граждан в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Понятие предпенсионера возникло в 2018 году, когда были приняты изменения в законодательстве о корректировке возраста выхода на пенсию. Справку, подтверждающую этот статус, как правило, не нужно получать заранее, поскольку госорганы запрашивают такие сведения путём межведомственного взаимодействия», — поясняет Балынин.

Эксперт добавил, что документ формируется бесплатно за несколько минут через портал госуслуг, при этом цифровая и бумажная версии имеют одинаковую силу. По словам экономиста, одной из ключевых является налоговая льгота: предпенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого типа (квартира, дом, гараж) и земельного налога на участок площадью до шести соток.

Трудовые права граждан предпенсионного возраста защищены на законодательном уровне. Игорь Балынин подчеркнул, что им нельзя отказать в трудоустройстве или уволить их по причине возраста, а за подобные действия для должностных лиц предусмотрена уголовная ответственность. Также работающие предпенсионеры имеют право раз в год на два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации. Отдельные гарантии установлены для тех, кто остался без работы. Им назначается повышенное пособие по безработице, которое может достигать 75% от прежнего заработка, а максимальная выплата в размере 15 044 рублей сохраняется на весь период получения, в отличие от обычного порядка, когда она снижается через несколько месяцев.

