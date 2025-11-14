Срочный план: Как зумерам обеспечить себе 50 тысяч на пенсии, работая 30 лет

Для обеспечения пенсии в размере 45–50 тысяч рублей поколению Z необходимо работать тридцать лет, получая при этом ежемесячный доход не менее 250 тысяч рублей. Такой расчёт представила экономист Инна Литвиненко.

Кандидат экономических наук и член комитета ТПП РФ по образованию и социальной политике в беседе с изданием «Постньюс» пояснила, что эта оценка учитывает инфляционные ожидания и прогнозируемую стоимость пенсионного балла в 140 рублей к 2025 году. Литвиненко отметила, что 30-летний горизонт был взят с запасом, поскольку она считает крайне маловероятным сохранение стабильного дохода в 250 тысяч рублей на протяжении такого долгого срока.

Экономист настоятельно призвала молодёжь немедленно приступить к финансовому планированию и накоплениям, указав, что зумеры, склонные к нестабильности и не придерживающиеся строгого графика, рискуют выйти на пенсию позже. Если выпускник вуза начинает карьеру в 21–22 года, то в текущих реалиях он сможет обеспечить себе желаемый уровень выплат только к 55 годам.

Ранее экономист заявил, что в 2026 году объём минимальной страховой пенсии по старости возрастёт до 14,2 тысячи рублей. По его прогнозу рост составит 7,6%. При этом неработающим пенсионерам государство доплатит до прожиточного минимума, если их общий доход меньше установленной региональной величины.