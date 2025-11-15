В Госдуме предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости расширения периодов выслуги, учитываемых для выхода на досрочную пенсию. Он считает, что существующие «правила подсчёта» стажа фактически приостановили действие нормы о досрочном выходе на пенсию при наличии повышенного стажа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, данный вопрос требует срочного урегулирования. Закон гарантирует право на досрочный выход при длительном стаже, однако порядок его реализации на подзаконном уровне фактически изменил суть этой нормы.

«В апреле 2024 года в правила подсчёта страхового стажа постановлением правительства были внесены изменения, уточнившие порядок учёта отдельных периодов трудовой и иной деятельности при назначении досрочной пенсии по длительному стажу. Теперь для граждан применение прежнего порядка временно фактически приостановлено, что требует дополнительного нормативного урегулирования», — отметил Гаврилов.

Чиновник пояснил, что речь идёт о возможности выйти на пенсию на два года раньше при наличии 42 лет стажа для мужчин и 37 лет для женщин. Ранее в этот стаж засчитывались периоды трудовой деятельности до вступления в силу закона о страховых пенсиях (1 января 2015 года), если они были подтверждены документально. Сейчас, как отмечает депутат, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды. Он акцентировал внимание на том, что многие предпенсионеры теперь не могут воспользоваться льготными условиями, предусмотренными законом. Для восстановления баланса, по его мнению, необходимо уточнение правил подсчёта с учётом действующего закона и возврат возможности включать периоды работы, подтверждённые документально, даже если они относятся ко времени до принятия закона.

Решить эту проблему целесообразно, так как многие граждане рассматривали этот вид пенсии, как часть своей трудовой биографии. Возврат к прежней логике подсчёта не потребует существенных бюджетных расходов, но позволит улучшить пенсионную систему, добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что для обеспечения пенсии в размере 45–50 тысяч рублей поколению Z необходимо работать тридцать лет, получая при этом ежемесячный доход не менее 250 тысяч рублей. Такой расчёт представила экономист Инна Литвиненко. Она считает, что молодежи необходимо начать финансовое планирование и накопления, потому что зуммеры, «склонные к нестабильности и не придерживающиеся строгого графика, рискуют выйти на пенсию позже».