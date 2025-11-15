Соцфонд направил пенсии в Латвию и Эстонию на общую сумму около 5 млн евро. Как сообщили в пресс-службе фонда, львиная доля этих средств придётся на Латвийскую Республику. В рамках договора России с Латвией средства получат 9,2 тыс. пенсионеров на сумму 4,1 млн евро. По договору с Эстонией средства будут выплачены 3,9 тыс. пенсионеров на общую сумму 801,1 тыс. евро.

В ведомстве пояснили, что смогли возобновить платежи только после того, как прибалтийские структуры согласовали проведение переводов. Россия направляет такие средства ежеквартально, а сами выплаты поступают уже через зарубежные пенсионные ведомства на счета граждан.

В Соцфонде подчеркнули, что Москва полностью выполняет взятые на себя обязательства перед пенсионерами за рубежом, хотя санкционные ограничения создают препятствия при международных переводах.

Ранее в МИД России не увидели перспектив восстановления диалога со странами Балтии. Литва, Латвия и Эстония проводят согласованную линию, направленную на тотальную насильственную дерусификацию в сфере культуры, образования и общественной жизни, одновременно потворствуя неонацизму. Однако Россия намерена отстаивать права русскоговорящего населения в странах Прибалтики, где на постоянной основе власти занимаются дискриминацией граждан по национальному признаку.