Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 17:05

В МИД России не увидели перспектив восстановления диалога со странами Балтии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не видит возможностей для возобновления диалога с прибалтийскими государствами. Такое заявление в ходе пятничного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перспектив восстановления диалога на данном этапе не просматривается», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что Литва, Латвия и Эстония проводят согласованную линию, направленную на тотальную насильственную дерусификацию в сфере культуры, образования и общественной жизни, одновременно потворствуя неонацизму.

Захарову возмутила беззубая реакция ООН на притеснение русских в Прибалтике
Захарову возмутила беззубая реакция ООН на притеснение русских в Прибалтике

Ранее Life.ru писал, что Россия намерена отстаивать права русскоговорящего населения в странах Прибалтики, где на постоянной основе власти занимаются дискриминацией граждан по национальному признаку. Захарова сообщила, что в их адрес уже направлены досудебные претензии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Прибалтика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar