В МИД России не увидели перспектив восстановления диалога со странами Балтии
Обложка © Life.ru
Россия не видит возможностей для возобновления диалога с прибалтийскими государствами. Такое заявление в ходе пятничного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Перспектив восстановления диалога на данном этапе не просматривается», — заявила Захарова.
Дипломат отметила, что Литва, Латвия и Эстония проводят согласованную линию, направленную на тотальную насильственную дерусификацию в сфере культуры, образования и общественной жизни, одновременно потворствуя неонацизму.
Ранее Life.ru писал, что Россия намерена отстаивать права русскоговорящего населения в странах Прибалтики, где на постоянной основе власти занимаются дискриминацией граждан по национальному признаку. Захарова сообщила, что в их адрес уже направлены досудебные претензии.
