Звёзды СССР, чьи жизни сломал диабет: ТРАГЕДИИ, о которых мало говорят

Диабет — одна из самых скрытных и беспощадных болезней современности. Он не шумит, не предупреждает, не даёт вторых шансов и требует постоянной дисциплины. Не случайно именно 14 ноября весь мир отмечает День борьбы с диабетом. Эта дата призывает помнить, что болезнь может настигнуть любого, вне зависимости от его титулов, характера или таланта.

Для актёров этот недуг особенно опасен: бешеный график, ночные съёмки, нервы, гастроли, отсутствие режима — всё это работает против человека. И даже те, кто всю жизнь выходил на сцену с улыбкой, оставался один на один с болезнью, которая медленно разрушала организм. Именно поэтому Life.ru вспоминает тех, кто долгие годы боролся с диабетом, но в итоге оказался перед ним беззащитен. Их истории — горькое напоминание, что здоровье нельзя откладывать на потом.

Нонна Мордюкова: великая актриса, которую организм предал слишком рано

Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Коробейников

В последние годы жизни легендарная Нонна Мордюкова столкнулась с целым букетом тяжёлых диагнозов, и диабет был среди самых опасных. Сначала перенесённый инфаркт миокарда и кровотечение пищевода, затем инсульт — организм не выдерживал. После своего последнего публичного выхода в 2005 году актриса почти полностью замкнулась дома, перестав принимать участие в культурной жизни. Родные вспоминали: даже в болезни Мордюкова репетировала и мечтала вернуться к зрителю. Но силы таяли. В июле 2008 года она ушла. Многие уверены, что именно диабет окончательно разрушил её здоровье.

Вячеслав Невинный: харизматичный гигант, который не сдавался до последнего

Фото © РИА «Новости» / Юрий Сомов

Вячеслав Невинный начал стремительно набирать вес ещё в молодости, но окружение думало, что дело в наследственности. Его любили за тёплую улыбку, редкую мягкость и невероятную сценическую харизму. Но середина 1990-х стала переломной: у артиста диагностировали диабет с осложнениями. Несмотря на ухудшающееся состояние, Невинный продолжал работать и шутить, поддерживая близких. В 2005 году болезнь нанесла жесточайший удар — началась гангрена, обе ноги пришлось ампутировать. Театр он покинул, хотя продолжал мечтать о возвращении на сцену. В 2009 году сердце не выдержало очередного обострения. Он ушёл почти внезапно — тихо, скромно, как и жил.

Евгений Моргунов: артист, который не хотел признавать болезнь

Фото © РИА «Новости» / Галина Кмит

Евгений Моргунов, любимец миллионов, долго знал о своём диагнозе, но постоянно нарушал режим и диету. Жена пыталась помочь, контролировать питание, напоминать об инъекциях, но актёр с характером всё отвергал. Последствия оказались тяжёлыми: врачи обсуждали ампутацию ног, здоровье рушилось стремительно. Съёмки он завершал в домашних тапочках — так сильно болели ноги.

Он перенёс несколько серьёзных заболеваний: тромбоз, инфаркт, инсульт. В последние годы Моргунов пережил личную трагедию — гибель сына Николая в аварии. После этого он всё чаще уходил из дома, будто пытался убежать от боли. В 1999 году артист умер от второго инсульта, полностью измученный болезнью. Ему было 72 года.

Михаил Пуговкин: человек, который до конца держался на силе духа

Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Михаил Пуговкин долгие годы жил с диабетом, но почти никогда не показывал, насколько болезнь его истощала. В 1990-е, когда кинематограф переживал сильный упадок, актёр потерял возможность работать так же активно, как раньше. К старости добавились и семейные конфликты: отношения дочери Елены с его последней женой были тяжёлыми и громкими, как пишет «Абзац».

Несмотря на ухудшающееся здоровье, Пуговкин категорически отказывался ложиться в больницу. Он пытался держаться на ногах, появляться на людях, шутить. Но недуг оказался сильнее. В 2008 году он умер от осложнений диабета. Дочь обвиняла в трагедии мачеху, утверждая, что та не ухаживала за отцом как следует. Семья так и не пришла к единому мнению, но болезнь забрала актёра раньше времени.