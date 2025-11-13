В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России

В Таллине объявили об отмене концерта американской группы Limp Bizkit, солист которой — Фред Дёрст — ранее поддержал Россию. Мероприятие было запланировано на 31 мая 2026 года. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление компании-организатора Baltic Live Agency.

Ранее в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что сторонникам «государства-агрессора» нет места в культурном пространстве страны. Поводом для такого решения стали действия Дёрста в 2023 году, когда музыкант разместил в соцсетях смонтированное видео с Владимиром Зеленским под песню Loser (неудачник). Также лидер Limp Bizkit Фред Дёрст неожиданно вспомнил про свой аккаунт в VK и решил обратиться к фанатам из России. Он признался, что думает о них и посылает россиянам «позитивные вайбы и хорошую энергию».