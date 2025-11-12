Пушков высмеял ультиматум Эстонии Китаю из-за России

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал ультимативные заявления МИД Эстонии о «российской угрозе», отметив их абсурдность. По его словам, Китай даже не воспринял всерьёз попытку Таллина повлиять на Москву через Пекин.

В своём телеграм-канале Пушков отметил, что министру Эстонии, стране с населением всего 1,3 миллиона человек, «пришлось угрожать» Китаю, чтобы добиться поддержки в «российском вопросе».

«Если Китай сразу же после визита эстонского министра не бросится «решать вопросы» с Россией, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Это ж надо…», – написал парламентарий.

Он подчеркнул, что реакция Пекина на подобные ультиматумы была предсказуемой.

«Представляю, как восприняли в Китае эту «страшную» угрозу. Уверен –так, как ее только и можно воспринять», — заключил Пушков.

Ранее Life.ru писал, что эстонскому политику Кае Каллас посоветовали внимательнее изучить историю страны после спорных заявлений о России и КНР. Профессор Гленн Дизен отметил, что Китай негативно отреагировал на попытку искажения исторических фактов. Он добавил, что публикация официального заявления Пекина подчеркнула неуважительную идеологическую предвзятость Таллина.