Украина травит за ДНК, но она ей помогает. Как Куриленко стала «терпилой» Джеймса Бонда 14 ноября родилась известная голливудская актриса Ольга Куриленко. Она поддерживает Украину словом и делом: носит одежду от местных кутюрье и заказывает торты от беженцев из Незалежной. При этом на Украине об актрису вытирают ноги. Как она живёт? 13 ноября, 21:41 Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lumena, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая стала известна после роли девушки суперагента Джеймса Бонда, определилась со своей политической позицией — она за Украину. За это режим Зеленского даже завёл отдельную страницу Куриленко на сайте Верховной рады. Впрочем, восторг она вызывает не у всех украинцев.

Забавно, ещё до начала СВО кинодива зачем-то сделала ДНК-тест на этническую принадлежность. Выяснилось невероятное — уроженка Бердянска оказалась не украинкой. Мать Ольги — Марина Алябышева — родом из Иркутской области, имеет русско-белорусские корни, у отца — местного танцора Константина Куриленко — как писали, украинско-польские.

В Верховной раде оценили старания Куриленко в поддержку Украины. Фото © Рада Украины

— Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то всё равно. Но тест так показал. Я сама удивилась, — написала Куриленко в аккаунте одной из запрещённых в России соцсетей.

Как оказалось, этого было достаточно, чтобы украинская свидомая общественность немедленно закидала её таким количеством оскорблений, что актрисе пришлось сначала удалять гневные комментарии, банить наиболее агрессивных посетителей своей страницы — и в конце концов удалить свой пост про ДНК-тест. После этого она попросила национально озабоченных фанатов отписаться.

Впрочем, эта ситуация никак не повлияла на её позицию — после начала СВО вступилась за режим Зеленского. Сейчас она поддерживает Украину словом и делом — например, участвует в различных благотворительных акциях, направленных на сбор денег.

Несмотря на просьбу Куриленко к агрессивным подписчикам отписаться, свидомые граждане продолжают травить её за «неправильные гены». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgakurylenkoo

— Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе. Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми, — писала актриса.

Учитывая уровень картин, в которых снимается актриса, и уровень её партнёров по фильмам, на ум приходит мысль, что подобная любовь к Незалежной может быть небескорыстной — как ранее выяснял Life.ru, многие голливудские суперзвёзды за свою солидарность с Украиной получают миллионы долларов. Большинство из них плотно связаны с американским истеблишментом и жертвуют на его нужды от десятков до сотен тысяч долларов.

Ольге Куриленко на днях стукнет 46 лет. Она родилась и до 13 лет росла в тогда ещё украинском Бердянске, а после этого уехала в Москву строить карьеру фотомодели. Спустя три года юной манекенщице поступило предложение поработать во Франции, где она поняла, что хочет сниматься в кино.

На центральных ТВ-каналах Украины в Куриленко души не чаят. Фото © Youtube / Ранок Вдома

Этот путь привёл в Лос-Анджелес, где сейчас и живёт Куриленко. Здесь актриса стала известна миру благодаря роли девушки Джеймса Бонда из сериала про агента 007, а позже появлялась в крупнобюджетных картинах со звёздами Голливуда класса А.

Как выяснил Life.ru, сейчас актриса может проживать в небольшом двухэтажном особняке площадью около 200 кв. метров на участке 7 соток. Зато в престижном районе Голливуд-Хиллз в восточной части гор Санта-Моника. В доме всего 4 спальни, просторная гостиная и гараж на одну машину. Рыночная стоимость хором — 2,1 млн долларов. В прессе Куриленко как-то рассказывала, что не болеет богатством и для счастливой жизни ей достаточно одного комплекта футболки и джинсов.

Авторы Евгений Кузнецов