Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Украина травит за ДНК, но она ей помогает. Как Куриленко стала «терпилой» Джеймса Бонда

14 ноября родилась известная голливудская актриса Ольга Куриленко. Она поддерживает Украину словом и делом: носит одежду от местных кутюрье и заказывает торты от беженцев из Незалежной. При этом на Украине об актрису вытирают ноги. Как она живёт?

13 ноября, 21:41
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lumena, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lumena, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая стала известна после роли девушки суперагента Джеймса Бонда, определилась со своей политической позицией — она за Украину. За это режим Зеленского даже завёл отдельную страницу Куриленко на сайте Верховной рады. Впрочем, восторг она вызывает не у всех украинцев.

Забавно, ещё до начала СВО кинодива зачем-то сделала ДНК-тест на этническую принадлежность. Выяснилось невероятное — уроженка Бердянска оказалась не украинкой. Мать Ольги — Марина Алябышева — родом из Иркутской области, имеет русско-белорусские корни, у отца — местного танцора Константина Куриленко — как писали, украинско-польские.

В Верховной раде оценили старания Куриленко в поддержку Украины. Фото © Рада Украины

В Верховной раде оценили старания Куриленко в поддержку Украины. Фото © Рада Украины

— Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то всё равно. Но тест так показал. Я сама удивилась, — написала Куриленко в аккаунте одной из запрещённых в России соцсетей.

Как оказалось, этого было достаточно, чтобы украинская свидомая общественность немедленно закидала её таким количеством оскорблений, что актрисе пришлось сначала удалять гневные комментарии, банить наиболее агрессивных посетителей своей страницы — и в конце концов удалить свой пост про ДНК-тест. После этого она попросила национально озабоченных фанатов отписаться.

Впрочем, эта ситуация никак не повлияла на её позицию — после начала СВО вступилась за режим Зеленского. Сейчас она поддерживает Украину словом и делом — например, участвует в различных благотворительных акциях, направленных на сбор денег.

Несмотря на просьбу Куриленко к агрессивным подписчикам отписаться, свидомые граждане продолжают травить её за «неправильные гены». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgakurylenkoo

Несмотря на просьбу Куриленко к агрессивным подписчикам отписаться, свидомые граждане продолжают травить её за «неправильные гены». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgakurylenkoo

— Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе. Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми, — писала актриса.

Учитывая уровень картин, в которых снимается актриса, и уровень её партнёров по фильмам, на ум приходит мысль, что подобная любовь к Незалежной может быть небескорыстной — как ранее выяснял Life.ru, многие голливудские суперзвёзды за свою солидарность с Украиной получают миллионы долларов. Большинство из них плотно связаны с американским истеблишментом и жертвуют на его нужды от десятков до сотен тысяч долларов.

Ольге Куриленко на днях стукнет 46 лет. Она родилась и до 13 лет росла в тогда ещё украинском Бердянске, а после этого уехала в Москву строить карьеру фотомодели. Спустя три года юной манекенщице поступило предложение поработать во Франции, где она поняла, что хочет сниматься в кино.

На центральных ТВ-каналах Украины в Куриленко души не чаят. Фото © Youtube / Ранок Вдома

На центральных ТВ-каналах Украины в Куриленко души не чаят. Фото © Youtube / Ранок Вдома

Этот путь привёл в Лос-Анджелес, где сейчас и живёт Куриленко. Здесь актриса стала известна миру благодаря роли девушки Джеймса Бонда из сериала про агента 007, а позже появлялась в крупнобюджетных картинах со звёздами Голливуда класса А.

Как выяснил Life.ru, сейчас актриса может проживать в небольшом двухэтажном особняке площадью около 200 кв. метров на участке 7 соток. Зато в престижном районе Голливуд-Хиллз в восточной части гор Санта-Моника. В доме всего 4 спальни, просторная гостиная и гараж на одну машину. Рыночная стоимость хором — 2,1 млн долларов. В прессе Куриленко как-то рассказывала, что не болеет богатством и для счастливой жизни ей достаточно одного комплекта футболки и джинсов.

Из них бы вышли отличные посудомойки: Почему Потап, Каменских и Лирник теперь поют в кабаках
Из них бы вышли отличные посудомойки: Почему Потап, Каменских и Лирник теперь поют в кабаках
BannerImage
Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!