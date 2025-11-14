Блогера Сашу Стоуна увезли в больницу с травмой ноги

Российского блогера и музыканта Сашу Стоуна (Александра Зарубина) доставили в больницу после травмы ноги. Об этом он рассказал подписчикам в Telegram, выложив кадры прямо из машины скорой помощи. На фото видно, что правая нога блогера зафиксирована шиной и туго перевязана.

«Я думал, что 2025 год сделал уже всё возможное, чтобы морально меня уничтожить. Но нет, вот, пожалуйста», – сказал Стоун.

Саша Стоун получил травму и оказался на каталке. Фото © Telegram / SASHA_STONE

По его словам, моральное состояние на нуле, но подробности случившегося он пока не раскрывает. Позже артист показал фото из больницы, где он сидит в кресле-каталке.

Ранее Life.ru писал, что в больницу с пневмонией попали блогер Эльдар Джарахов и певица Mona. У девушки болезнь развилась после двух недель кашля, а у Джарахова начались скачки сахара в крови. Обоим пришлось лечь под наблюдение врачей.