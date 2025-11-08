Джарахов и певица Mona попали в больницу с тяжёлой пневмонией

Блогер Эльдар Джарахов и его девушка певица Mona (Дарья Кустовская — настоящее имя) оказались в больнице с пневмонией после двухнедельного ночного кашля. По информации Telegram-канала Baza, у Джарахова на фоне болезни сильно колебался уровень сахара в крови.

После длительного кашля у блогера Джарахова обнаружили односторонюю пневмонию. Фото © Baza

Оба подозревают, что перенесли новую волну коронавируса. У Джарахова диагностирована тяжёлая односторонняя пневмония, а у Mona, кроме пневмонии, выявлены синусит и гайморит. Оба проходят лечение под капельницами, а процесс терапии продолжается примерно месяц.

Ранее стало известно, что кашель — достаточно универсальный симптом с разными причинами. Если он не проходит две, три или четыре недели, это требует обращения к врачу. Среди классических причин — коклюш, который сопровождается длительными ночными приступами и имеет инфекционную природу. У курильщиков, особенно при хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), кашель может быть реакцией организма на очищение бронхов.