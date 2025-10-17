Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 22:29

Не просто простуда: Почему кашель длится неделями и в каких случаях нужен врач

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Кашель — достаточно универсальный симптом, причины которого могут быть разными. Но бывает и такое, что он не проходит две, три, четыре недели, и тут уже есть свои причины, которые требуют обращения к врачу. Об этом Life.ru рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко.

Самый классический — коклюш, при котором наблюдаются ночные, длительные кашли, вызванные инфекционной природой. У курильщиков, особенно при развитии хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), кашель может иметь другую природу. В таких случаях кашель — это реакция организма на попытку очистить бронхи. Раздражение дыхательных путей — более морфологическая причина.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН

Самый классический — коклюш, при котором наблюдаются ночные, длительные кашли, вызванные инфекционной природой. У курильщиков, особенно при развитии хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), кашель может иметь другую природу. В таких случаях кашель — это реакция организма на попытку очистить бронхи. Раздражение дыхательных путей — более морфологическая причина.
Самый классический — коклюш, при котором наблюдаются ночные, длительные кашли, вызванные инфекционной природой. У курильщиков, особенно при развитии хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), кашель может иметь другую природу. В таких случаях кашель — это реакция организма на попытку очистить бронхи. Раздражение дыхательных путей — более морфологическая причина.

По словам эксперта, кашель также может быть аллергическим. Например, при наличии обильных выделений слизи из носовых проходов (ринорее). Главное — при длительном или сильном кашле обратиться к врачу. После определения причины появляются возможности использовать как природные, так и медикаментозные средства.

«Однако стоит помнить, что, как и при сбивании температуры жаропонижающими, — температура является реакцией организма на болезнь, чтобы бороться с ней, так и кашель помогает бороться с каким-то заболеванием. И если он не проходит долгое время — обращайтесь к врачу. Главное — разобраться в причине кашля», — уточняет специалист.

По словам собеседника Life.ru, кашель — это физиологическая реакция, помогающая организму. Но иногда он приобретает патологическую интенсивность, и без медицинского вмешательства не обойтись. Например, при инфекционной природе — коклюше, когда человек может захлебываться и нуждаться в срочной помощи.

Эти 6 болезней обостряются в октябре и могут «свалить» вас на месяц: как им противостоять
Эти 6 болезней обостряются в октябре и могут «свалить» вас на месяц: как им противостоять

Ранее Life.ru рассказал, как не переплачивать в аптеке. Фармацевтические компании прибегают к сложным маркетинговым стратегиям для увеличения продаж лекарств. Более того, фармацевт предлагает покупателю в первую очередь то лекарство, за продвижение которого заплатила компания. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar