Не просто простуда: Почему кашель длится неделями и в каких случаях нужен врач

Кашель — достаточно универсальный симптом, причины которого могут быть разными. Но бывает и такое, что он не проходит две, три, четыре недели, и тут уже есть свои причины, которые требуют обращения к врачу. Об этом Life.ru рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко.

Самый классический — коклюш, при котором наблюдаются ночные, длительные кашли, вызванные инфекционной природой. У курильщиков, особенно при развитии хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), кашель может иметь другую природу. В таких случаях кашель — это реакция организма на попытку очистить бронхи. Раздражение дыхательных путей — более морфологическая причина. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН

По словам эксперта, кашель также может быть аллергическим. Например, при наличии обильных выделений слизи из носовых проходов (ринорее). Главное — при длительном или сильном кашле обратиться к врачу. После определения причины появляются возможности использовать как природные, так и медикаментозные средства.

«Однако стоит помнить, что, как и при сбивании температуры жаропонижающими, — температура является реакцией организма на болезнь, чтобы бороться с ней, так и кашель помогает бороться с каким-то заболеванием. И если он не проходит долгое время — обращайтесь к врачу. Главное — разобраться в причине кашля», — уточняет специалист.

По словам собеседника Life.ru, кашель — это физиологическая реакция, помогающая организму. Но иногда он приобретает патологическую интенсивность, и без медицинского вмешательства не обойтись. Например, при инфекционной природе — коклюше, когда человек может захлебываться и нуждаться в срочной помощи.

