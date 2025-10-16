Как не переплачивать в аптеке: Маркетинговые уловки при продаже лекарств

Фармацевтические компании прибегают к сложным маркетинговым стратегиям для увеличения продаж лекарств. Эксперт по продвижению лекарственных препаратов Никита Лагода поделился с Life.ru информацией об уловках, призванных заставить покупателя переплачивать.

«Если вы часто заходите в разные аптеки, то можете заметить, что на витринах лежат одни и те же препараты. Дело в том, что компании заключают с аптеками договоры о расположении лекарств на «Первой линии» — прямо возле глаз покупателя. Указывают и количество упаковок, которые должны стоять на полке, так что, если увидите 4 флакона сиропа от кашля стоящих в один ряд, — не удивляйтесь, так прописано в договоре», — рассказал специалист.

Информационные плакаты и брошюры в аптеках тоже являются частью маркетингового соглашения. Более того, фармацевт предлагает покупателю в первую очередь то лекарство, за продвижение которого заплатила компания.

По словам эксперта, также производители нередко создают новые модификации лекарств с тем же действующим веществом. Появляются лекарства со словом «Форте», «Плюс», «Экспресс», «Леди». Покупатель получает новую упаковку и свежую маркетинговую стратегию, но действующее вещество остаётся таким же. В 2016 году Федеральный суд Австрии оштрафовал одного британского производителя лекарств на 4,4 миллиона долларов за то, что он таким путём вводил потребителей в заблуждение.

Ещё один способ увеличить продажи — занизить срок годности лекарств. Бывали случаи, когда препарат больше 50 лет выпускался со сроком годности 5 лет, а затем производитель урезал его до 3 лет, чтобы срезать срок «жизни» упаковки на полке и увеличить продажи.

Также распространённая уловка — неполный курс лечения в одной упаковке. В этом случае производитель кладёт в упаковку меньше таблеток, чем необходимо для минимального рекомендуемого курса. Эта стратегия искусственно увеличивает количество проданных упаковок, особенно на безрецептурных препаратах, таких как лекарства от простуды или витамины. Собеседник Life.ru рекомендует заранее ознакомиться со всеми особенностями препарата и его аналогами, чтобы не попасть в маркетинговую ловушку производителя.

Ранее Life.ru рассказал, как сэкономить до 1500 рублей в аптеке в сезон простуд, назвав дешёвые аналоги лекарств. На маркетинг, рекламу и продвижение препарата порой уходит до 50 процентов цены, поэтому известные брендовые лекарства стоят значительно дороже. Вместо дорогих порошков от температуры можно купить парацетамол, а вместо разрекламированного спрея в нос — капли с ксилометазолином. Самый простой совет для экономии при выборе лекарства от кашля — избегать дорогих препаратов и спрашивать у фармацевта аналог с тем же действующим веществом.