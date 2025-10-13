Технолог назвала главные добавки к молоку, чтобы быстро избавиться от кашля и простуды

Молоко может помочь во время простуды и кашля. Тёплый напиток смягчает слизистую горла, облегчает боль и першение, а в горячем виде он облегчает самочувствие при лихорадке и сухом кашле. Дополнительно усилить эффект можно с помощью различных ингридиентов, о которых в беседе с Life.ru рассказала профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

Инжир

Для приготовления напитка используется как свежий инжир, так и сушёный. Вскипятите один стакан молока с одним средним плодом инжира. Доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте напиток томить на 30 минут, а затем укутайте кастрюлю до полного остывания.

Пить средство от кашля с инжиром следует по полстакана перед приёмом пищи, не меньше трёх раз в день. Напиток не рекомендуется при сахарном диабете.

Минеральная щелочная вода

Минеральная вода помогает при борьбе с вязкой мокротой, а содовый компонент в молоке облегчит кашель.

«Для приготовления лечебного напитка необходимо избавиться от газа в минеральной воде, затем подогреть до комнатной температуры и соединить с кипячёным молоком в пропорции 1:1. Температура смешиваемых компонентов не должна превышать 50 °C» — говорит профессор.

Тёплый напиток от кашля у детей предлагается больному три раза в день, натощак, по 50 мл. Щелочное питьё нельзя пить при повышенной температуре и воспалении лёгких.

Лук

Питьё из молока с луком имеет достаточно неприятный запах, однако является одним из самых полезных. Лук обладает обеззараживающими свойствами и способствует разжижению мокроты.

Лекарственное средство готовят следующим образом: мелко порезанную луковицу заливают стаканом молока и варят до того момента, пока лук не станет мягким. Процеженный напиток употребляется в тёплом виде по 1–2 чайной ложке с интервалом 2–3 часа.

Сода

Если в стакан кипячёного молока добавить одну чайную ложку соды, то получится хорошее лекарство от вязкой мокроты. Принимать следует в тёплом виде, два раза в день, перед едой.

Молоко и шалфей от кашля

Бактерицидным и противовоспалительным средством обладает шалфей. В стакан молока необходимо добавить маленькую ложку измельчённых листьев растения и прокипятить. После этого настоять 10 минут, процедить, отжимая осадок, и заново довести до кипения.

«Питьё предлагается в тёплом виде перед сном. Лекарственный напиток принесёт пользу, только при отсутствии аллергии на эфирные масла шалфея», — указывает эксперт.

Если у вас индивидуальная непереносимость молока, эксперт советует обратить внимание на отвары — они тоже помогают справиться с кашлем. Например, отвар ромашки смягчает слизистую, уменьшает воспаление, выводит мокроту. Также могут помочь специально созданные для лечения кашля травяные сборы.

