Съёмки обернулись нокаутом и больницей для блогера Жеки Секси из-за ритуальной кости

Съёмки ТВ-шоу закончились для блогера Жеки Секси (Евгений Ушаков) дракой и больницей из-за говяжьей кости, которую он бросил на пол, оскорбив древний бурятский вид состязаний. Об этом сообщает Mash.

Тот самый Хээр шаалган. Видео © Telegram / Mash

Всё случилось 22 ноября на студии «Главкино» в Красногорске, куда Жека прикатил на съёмки. Другой участник шоу — Тагар Намсараев, чистокровный бурят, предложил 27-летнему блогеру попробовать свои силы в национальном бурятском состязании под называнием Хээр шаалган.

Для понимания, Хээр шаалган — это не только вид состязаний, но и древний сакральный ритуал. Цель игры — переломить тыльной стороной ладони кость какого-нибудь крупного рогатого животного. В древности люди думали, что в хребтовой кости обитает душа, которая при грамотном исполнении вырвется на свободу, а сам зверь переродится. Вот только кость нужно сломать, а Жека не смог, поэтому швырнул её на пол.