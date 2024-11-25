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25 ноября, 10:24

Съёмки обернулись нокаутом и больницей для блогера Жеки Секси из-за ритуальной кости

Блогер Жека Секси попал в больницу после драки на съёмках шоу

Жека Секси. Фото © VK / Евгений Ушаков

Жека Секси. Фото © VK / Евгений Ушаков

Съёмки ТВ-шоу закончились для блогера Жеки Секси (Евгений Ушаков) дракой и больницей из-за говяжьей кости, которую он бросил на пол, оскорбив древний бурятский вид состязаний. Об этом сообщает Mash.

Тот самый Хээр шаалган. Видео © Telegram / Mash

Всё случилось 22 ноября на студии «Главкино» в Красногорске, куда Жека прикатил на съёмки. Другой участник шоу — Тагар Намсараев, чистокровный бурят, предложил 27-летнему блогеру попробовать свои силы в национальном бурятском состязании под называнием Хээр шаалган.

Для понимания, Хээр шаалган — это не только вид состязаний, но и древний сакральный ритуал. Цель игры — переломить тыльной стороной ладони кость какого-нибудь крупного рогатого животного. В древности люди думали, что в хребтовой кости обитает душа, которая при грамотном исполнении вырвется на свободу, а сам зверь переродится. Вот только кость нужно сломать, а Жека не смог, поэтому швырнул её на пол.

Увидев это, Тагар (кстати, он мастер спорта по самбо) выписал Жеке Секси два хлёстких удара в лицо и кадык, отчего тот уже через секунду увидел во сне, как древние буряты и монголы мастерки играют в Хээр шаалган. Далее блогеру доходчиво объяснили, в каком месте он сделал ошибку. Домой он в итоге пошёл сам, однако ночью ему стало плохо, поэтому он вызвал скорую и отправился в больницу. Теперь Ушаков хочет написать заявление.

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Владимир Озеров
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