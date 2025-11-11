В эти 9 мифов о гормонах мы верили десятилетиями и подвергали жизнь опасности. А правда в чём?

О гормонах существует столько мифов, что нам пришлось зайти как на российскую «Киберленинку», так и на «Пабмед», поисковую систему по биомедицинским исследованиям от Национального центра биотехнологической информации США. «Киберленинка» подарила нам ценные знания о связях тестостерона с CoVid-19, а на «Пабмеде» мы узнали, что гормоны есть даже у насекомых. Показываем в материале 9 главных мифов о гормонах, в которые срочно надо перестать верить.

Миф 1. «Мужские» и «женские» гормоны встречаются только у своего пола

Тестостерон — для мальчиков, эстроген с прогестероном — для девочек. Это «база» половой гормональной науки. Но так ли она проста, как на первый взгляд кажется?

Тестостерон есть только у мужчин, а эстроген и прогестерон — только у женщин, — внимание, у нас миф, причём опасный для жизни. Эти утверждения невероятно далеки от правды. Половые гормоны вырабатываются в каждом человеческом существе в полном комплекте. Разница состоит только в количество. У парней больше тестостерона, но эстроген важен, например, для работы мужского мозга. И для либидо, конечно же. А для женщин тестостерон — источник энергии, он способствует набору мышечной массы. И тоже влияет на либидо. Более того, после 40 лет и у мужчин, и у женщин падает уровень тестостерона.

Миф 2. Мелатонин — гормон сна, значит, можно принимать его как снотворное

Мелатонин, как и все другие гормональные препараты, можно принимать только по назначению врача.

Мелатонин — это гормон, регулирующий циркадные ритмы сна и бодрствования. Его становится больше в темноте, меньше — на свету. Мы живём в эпоху электричества, так что свет в нашей жизни присутствует даже ночью. Естественная выработка мелатонина от этого страдает. В поисках снотворного люди порой находят БАДы с мелатонином и начинают их принимать, потому что он вроде бы безвреден. Это миф. Игры с гормонами — как игры в кальмара.

Мелатонин считают относительно безвредным, но он имеет свои противопоказания. Его нельзя людям, у которых есть кровотечения или нарушения свёртываемости крови, а также аутоиммунные заболевания, аллергии, лейкоз, сахарный диабет, алкоголизм и нарушения работы печени. А среди побочек — частые и мучительные головные боли. Как снотворное, он позволяет заснуть быстрее, но не влияет на качество и глубину сна. А если съесть много, добро пожаловать в мир 24-часового сна.

Миф 3. На трудности с зачатием влияет только тестостерон

Гормоны могут влиять не только на нашу настоящую жизнь, но и на способность воспроизводить будущую жизнь.

Речь о женщинах, очевидно. Если у дамы повышен тестостерон, ей действительно труднее забеременеть. Но это не единственный гормон, который связан с данной темой. Ещё есть кортизол и адреналин. Они вечно «ходят парой»: первый повышает концентрацию второго. И вся эта троица — тестостерон, кортизол и адреналин — снижает шансы на зачатие, причём довольно сильно. Это предельно логично: организм при избытке таких гормонов находится в стрессе, если не в режиме выживания. Поэтому старается поберечь себя до лучших времён, чтобы не травмировать потомство на его эмбриональном этапе.

Миф 4. Анализы на гормоны можно сдавать, когда захочется

Анализы на гормоны можно сдать только в строго указанные врачами временные рамки! Иначе у вас будут недостоверные результаты.

Нет, анализы на гормоны не стоит сдавать в случайное время. Эндокринологи расписали всё практически по минутам. Гормон щитовидной железы, ТТГ, сдаётся утром и натощак, с 8 до 10 часов. За сутки (а лучше двое) до анализа — строгий запрет на тяжёлые физнагрузки, стресс и алкоголь. А для анализа женских половых гормонов нужно следить за своим менструальным циклом. Иначе не сдать... ФСГ и ЛГ — это с 3-го по 5-й дни цикла. Эстрадиол — с третьего по седьмой дни. Прогестерон сдаётся на 21-й, 22-й и 23-й дни. Пролактин — на второй или третий день натощак и после отдыха. Целая эпопея...

И мы ещё даже не начали разбирать сдачу кортизола. Тут всё очень строго. Анализы на «гормон тревоги» берут тоже утром, до 10 часов. За 10 часов до сдачи нельзя есть. За сутки или двое надо исключить алкоголь, вредную пищу, нагрузки, стресс, курение, кофе... И наладить себе спокойный и здоровый сон перед сдачей. Тестостерон можно сдавать по тем же правилам, если вы мужчина. А если женщина, то только с 3-го по 7-й дни цикла.

Миф 5. Серотонин — это «гормон счастья», чем его больше, тем лучше

Серотонин — это «гормон счастья» или нет? На самом деле это скорее клише, которое возникло в среде популяризаторов науки.

Ещё один миф о гормонах. Серотонин не является «гормоном счастья». Напрямую он это состояние не вызывает. Но делает другую важную работу — регулирует реакцию мозга на негативные стимулы, например, плохие новости, конфликты, приставания на улице и так далее. Чем больше серотонина, тем вы увереннее в себе, но только если он в балансе с эндорфинами, дофамином и окситоцином, «гормоном привязанности». В противном случае серотонин, наоборот, «разгоняет» кортизол и вызывает тревогу. Именно поэтому препараты для увеличения количества серотонина в организме всегда требуют грамотной коррекции. А если серотонина в организме слишком много, можно умереть от серотонинового синдрома.

Миф 6. Высокий уровень дофамина вызывает шизофрению

Не такой распространённый, но всё же опасный мифчик. Шизофрения связана с дофамином, но напрямую им не вызвана.

Шизофрения — это тяжёлое психиатрическое заболевание, когда человек постоянно видит или слышит галлюцинации. Совсем недавно ряды официальных «шизофреников» пополнились популярным американским рэппером Gucci Mane. Долгое время в психиатрии главенствовала дофаминовая теория происхождения «шизы». У человека «летит» выработка дофамина, гормона становится слишком много, вот и возникают галлюцинации с маниакальными психозами. Но это не так. Для всех людей дофамин работает в первую очередь как гормон «предвкушения награды». Он повышается, например, у спортсменов, когда они выигрывают в соревнованиях. А шизофрения может протекать даже при пониженном уровне дофамина. Это сложное заболевание, и оно затрагивает все нейромедиаторы, в том числе серотонин и адреналин.

Миф 7. Соматотропин — это всего лишь «гормон роста» для детей

Соматотропин действительно вызывает активный процесс роста клеток, тканей и костей. Но на взрослых он тоже действует.

В детском и подростковом возрасте соматотропин действительно выступает в качестве «гормона роста». Именно благодаря ему маленькие человечки вырастают в 190-сантиметровых верзил. Если во взрослом возрасте соматотропин сохраняет свою «детскую» функцию — это не норма! Потому что взрослый организм использует «гормон роста» в качестве «гормона долголетия». Соматотропин улучшает белковый обмен, имеет анаболитические свойства и помогает работе центральной нервной системы.

Миф 8. От гормональных препаратов набирают вес

Потолстеть, похудеть, снова потолстеть, набрать мышечную массу — гормоны в этом участвуют, но, как бы, не напрямую.

Под гормональными препаратами мы имеем в виду как контрацептивы, так и гормоны, которые используются в животноводстве, попадая к нам на стол в качестве курицы или молока. В первом случае информация устарела — да, раньше от ОК можно было набрать вес, но сейчас они особо ни на что не влияют. А иногда даже используются для лечения гормональных сбоев. Во втором случае гормоны предназначены не для людей, а для других животных, генетически довольно далеко от них отстоящих. К тому же, в пищу они попадают в деактивированном виде и не могут принести вреда. Зато набору веса могут способствовать дисбалансы в нашей гормональной системе, многие «заедают» излишки кортизола, например.

Миф 9. Проблемы с гормонами — это навсегда

Проблемы с гормонами — это не навсегда. В 2025 году всё прекрасно лечится.

И снова миф. Проблемы с гормонами поддаются лечению и даже простой коррекции. Изменение режима сна, бодрствования и отдыха, отказ от вредных привычек, здоровое питание — пожалуй, первые шаги к борьбе с гормональными дисбалансами. А правильно подобранная терапия окончательно «добивает» даже страшные диагнозы, которые этими дисбалансами вызваны. Гормональный фон — это гибкая система.