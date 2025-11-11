Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 13:46

Россиян предупредили об опасности бессонницы на фоне эпидемии недуга

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Тревога и стресс являются основной причиной бессонницы, поскольку провоцируют выброс гормонов кортизола и адреналина, которые поддерживают нервную систему в состоянии повышенной готовности, предупредила врач-сомнолог Елена Царёва. Данная ситуация, по её словам, нарушает процесс засыпания и приводит к частым ночным пробуждениям.

Россиян настигла бессонница из-за осенней хандры и недостатка солнца
Россиян настигла бессонница из-за осенней хандры и недостатка солнца

Однако при длительной тревоге бессонница может перейти в хроническую форму, сопровождаясь снижением когнитивных функций, повышением аппетита и артериального давления. Поэтому ключевую роль в качестве сна играет создание благоприятных условий: прохладная температура, темнота и отказ от гаджетов перед отдыхом.

Эксперт подчеркнула, что хроническое недосыпание способно усугублять тревожные состояния и провоцировать депрессивные симптомы. Организм при постоянном нарушении сна постепенно истощает свои ресурсы, что требует своевременного обращения к специалистам для предотвращения серьёзных последствий для здоровья.

«Установлено, что люди, которые в среднем спят меньше восьми часов, более тревожные, у них чаще развивается депрессия, копится хронический стресс, они срываются на близких», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

От бессонницы до рака: Врач раскрыл причины головной боли у детей
От бессонницы до рака: Врач раскрыл причины головной боли у детей

Напомним, на фоне эпидемии бессонницы в России увеличился спрос на снотворные. Из-за хронической бессонницы, вызванной тревожностью, перегрузкой соцсетями и постоянным использованием гаджетов, граждане начали покупать рецептурные препараты на 60% чаще.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar