Россиян предупредили об опасности бессонницы на фоне эпидемии недуга

Тревога и стресс являются основной причиной бессонницы, поскольку провоцируют выброс гормонов кортизола и адреналина, которые поддерживают нервную систему в состоянии повышенной готовности, предупредила врач-сомнолог Елена Царёва. Данная ситуация, по её словам, нарушает процесс засыпания и приводит к частым ночным пробуждениям.

Однако при длительной тревоге бессонница может перейти в хроническую форму, сопровождаясь снижением когнитивных функций, повышением аппетита и артериального давления. Поэтому ключевую роль в качестве сна играет создание благоприятных условий: прохладная температура, темнота и отказ от гаджетов перед отдыхом.

Эксперт подчеркнула, что хроническое недосыпание способно усугублять тревожные состояния и провоцировать депрессивные симптомы. Организм при постоянном нарушении сна постепенно истощает свои ресурсы, что требует своевременного обращения к специалистам для предотвращения серьёзных последствий для здоровья.

«Установлено, что люди, которые в среднем спят меньше восьми часов, более тревожные, у них чаще развивается депрессия, копится хронический стресс, они срываются на близких», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Напомним, на фоне эпидемии бессонницы в России увеличился спрос на снотворные. Из-за хронической бессонницы, вызванной тревожностью, перегрузкой соцсетями и постоянным использованием гаджетов, граждане начали покупать рецептурные препараты на 60% чаще.