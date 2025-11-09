Россия и США
9 ноября, 13:25

Спрос на снотворные в России увеличился на 60% на фоне эпидемии бессонницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Россияне всё чаще обращаются к рецептурным снотворным из-за хронической бессонницы, вызванной тревожностью, перегрузкой соцсетями и постоянным использованием гаджетов. Об этом сообщил Mash.

Большинство людей пытаются бороться с недосыпом с помощью таблеток, обращаясь к врачам за рецептами. Основными триггерами хронической бессонницы эксперты называют постоянное использование телефонов и компьютеров, недостаток отдыха для мозга и повышенную тревожность.

Специалисты предупреждают, что снотворные лишь купируют симптомы, но не лечат проблему. Длительный приём препаратов может вызвать зависимость, ухудшение памяти и внимания, нарушения дыхания во сне, а утренний эффект похмелья и тяжёлой головы лишь усугубляет состояние. При отмене лекарства тревожность усиливается, а психические проблемы прогрессируют.

Для улучшения сна специалисты советуют пересмотреть образ жизни: минимум за час до сна откладывать гаджеты, больше проводить времени на свежем воздухе, проветривать комнату, не есть и не пить кофеин и алкоголь перед сном, заниматься физнагрузками и релаксирующими процедурами, включая горячие ванны.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новые штрафы для водителей за управление автомобилем после приёма некоторых безрецептурных препаратов. Речь идёт о лекарствах, снижающих внимание и скорость реакции. Законопроект, уже принятый в первом чтении, устанавливает административную ответственность за вождение под действием таких препаратов, включая снотворные и седативные средства.

