От валерьянки до снотворного: В России хотят лишать прав водителей за приём лекарств
В Госдуме готовятся ввести штрафы для водителей за приём некоторых лекарств
В России могут ввести новые штрафы для водителей – теперь за руль нельзя будет садиться даже после некоторых безрецептурных лекарств. Речь идёт о препаратах, которые влияют на внимание и скорость реакции, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По словам депутата, Госдума уже приняла законопроект в первом чтении: он устанавливает административную ответственность за управление автомобилем под действием лекарств, снижающих концентрацию. В список могут попасть снотворные, седативные и другие препараты, вызывающие сонливость или замедление реакции.
«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за приём определённых лекарств. Перечень таких препаратов определит Правительство РФ. В первую очередь – это снотворные и седативные средства», – отметил Леонов в беседе с РИА «Новости».
Он пояснил, что штрафовать будут не за сам факт приёма таблетки, а при наличии клинических признаков опьянения, вызванных действием лекарств, даже если это не алкоголь и не наркотики.
«Чтобы людям было проще, мы предлагаем маркировать такие препараты пометкой «противопоказано при вождении». Тогда водитель сразу поймёт, что лучше не рисковать и не садиться за руль», – добавил парламентарий.
Согласно документу, за управление автомобилем под воздействием таких веществ грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Ранее Life.ru писал, что в России разрешили изымать автомобили у водителей, повторно пойманных пьяными за рулём, независимо от дохода. Решение вынес Кассационный суд Санкт-Петербурга. Теперь даже стоимость машины и материальное положение нарушителя не спасут – если транспорт использовался при преступлении, его конфискуют.
