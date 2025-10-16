Суд разрешил изымать автомобили пьяных водителей вне зависимости от дохода

Кассационный суд Санкт-Петербурга постановил, что транспортные средства водителей, повторно пойманных за рулём в состоянии опьянения, могут быть конфискованы вне зависимости от их материального положения. Об этом пишет РИА «Новости».

В рассматриваемом деле водитель дважды управлял автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз применялось административное наказание, второй раз возбудили уголовное дело. Суд назначил 240 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.

Кассационная жалоба на возврат машины была отклонена. Суд указал, что конфискация возможна при двух условиях: транспортное средство принадлежит осуждённому и использовалось при совершении преступления по статьям 264.1 или 264.3 УК РФ. Финансовое положение нарушителя роли не играет.

А ранее Верховный суд России постановил, что машину можно законно изъять у злостного нарушителя правил дорожного движения, даже если она официально записана на его сожителя или сожительницу. Главное — кем автомобиль фактически используется, а не кто указан в документах. Это правило было утверждено после рассмотрения дела одной пары из Тюменской области.