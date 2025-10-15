ВС разрешил забирать машины у пьяных водителей. Оформление на сожителя не спасёт

Верховный суд России постановил, что машину можно законно изъять у злостного нарушителя правил дорожного движения, даже если она официально записана на его сожителя или сожительницу. Главное — кем автомобиль фактически используется, а не кто указан в документах. Это решение опубликовано на официальном сайте суда.

Это правило было утверждено после рассмотрения дела одной пары из Тюменской области. У них конфисковали автомобиль, который хотя и был зарегистрирован на женщину, но на самом деле постоянно использовался ее гражданским мужем. Выяснилось, что этот мужчина многократно попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд принял во внимание, что все расходы на машину — на бензин, ремонт и страховку — пара несла вместе, а нарушения совершались мужчиной систематически на этом автомобиле. Верховный суд отклонил жалобу пары и окончательно подтвердил, что конфискация была законной.

Ранее Верховный суд России разъяснил, что водители теперь имеют право убирать свои транспортные средства с места ДТП для обеспечения беспрепятственного движения других автомобилей и предотвращения заторов, не опасаясь квалификации этих действий как оставление места происшествия. При этом суд постановил, что вынужденное перемещение транспортного средства в целях организации дорожного движения должно наказываться лишь штрафом в 1000 рублей вместо лишения прав.