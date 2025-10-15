Китайские автоконцерны взвинтили цены в России, несмотря на падение продаж

Большинство китайских автопроизводителей, представленных на российском рынке, в октябре повысили цены на свои модели. Об этом сообщает издание Autonews.

Кроссовер Omoda C5 подорожал на 100 тысяч рублей в версиях Active и Supreme. На ту же сумму выросла цена внедорожника Tank 500 в комплектации Blacktrail после отмены прежней скидки. Кроссовер Jetour X70 Plus прибавил 100 тысяч рублей в обеих комплектациях — Comfort и Luxury, а Geely повысила стоимость седана Emgrand.

Пикап JAC T8 теперь продаётся со сниженной скидкой — не 400, а 300 тысяч рублей, а премиальный Seres M5 подорожал на 200 тысяч. Компания Soueast отменила дисконты на модель S07: версия Comfort (2WD) выросла в цене на 50 тысяч, а Premium — на 100 тысяч рублей. BAIC также увеличил стоимость внедорожника BJ60 в комплектации Exclusive 2025 года на 200 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что китайские автоконцерны продолжают поднимать цены вопреки падению спроса. Таким образом они пытаются компенсировать рост издержек, связанных с логистикой, курсом валют и таможенными пошлинами. Однако проблема переполненных складов остаётся. По оценке бывшего главы Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, к началу осени в России накопилось около 300 тысяч непроданных автомобилей, большая часть которых — китайского производства.

Ситуация с китайским автопромом в России

После ухода с российского рынка большинства европейских, американских и японских автопроизводителей в 2022 году Китай фактически занял освободившуюся нишу. Сегодня китайские бренды контролируют более 60% российского авторынка, а некоторые эксперты оценивают их совокупную долю даже выше — до 70%.

Главными игроками стали Chery, Haval, Geely, Omoda, Exeed, Tank, Changan и JAC. Они активно развивают локальные сборочные площадки, в том числе на бывших заводах западных марок. Так, Haval выпускает автомобили под Тулой, Chery и Omoda используют мощности в Калининграде и Липецке, а Changan ведёт переговоры о производстве в Петербурге.

Основным конкурентным преимуществом китайских машин оставались сочетание доступной цены, богатой комплектации и быстрой поставки. Однако в 2024–2025 годах этот баланс начал меняться: вслед за ростом курса юаня и удорожанием логистики производители начали постепенно поднимать цены, при этом спрос начал снижаться.

Эксперты связывают падение продаж с насыщением рынка и сокращением доступных программ автокредитования. По данным «Автостата», за первые девять месяцев 2025 года продажи китайских автомобилей в России упали примерно на 20%, хотя сами бренды продолжают наращивать модельный ряд и расширять дилерские сети.

При этом российские автодилеры отмечают, что китайские концерны ведут себя всё более независимо — устанавливают собственные правила продаж, минимизируют скидки и ужесточают требования к партнёрам. Несмотря на это, Китай остаётся безусловным лидером по поставкам автомобилей в Россию, и от его ценовой политики сегодня зависит ситуация на всём рынке.