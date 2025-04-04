Названо условие, при котором китайские авто покинут рынок РФ

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил сомнения по поводу будущего китайских автомобильных брендов на российском рынке. Он считает, что избыток предложения при низком спросе может заставить некоторых производителей уйти из России, передаёт РБК.

Шапарин отметил, что дилерские центры переполнены нераспроданными китайскими автомобилями 2023 и 2024 годов, и даже значительные скидки не помогают сократить запасы. Одной из причин сложившейся ситуации он назвал массовый импорт машин перед увеличением утилизационного сбора, который не привёл к ожидаемому росту покупательской активности из-за ограниченной платёжеспособности населения.

«Возможно, кто-то надеялся на снижение ключевой ставки Центрального банка, но этого не произошло. Мне сложно судить о логике дистрибьюторов, которые приняли решение о ввозе таких значительных объёмов», — заявил Шапарин в интервью.