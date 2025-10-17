Водителям объяснили, как подготовить авто к зимней спячке

Чтобы избежать повреждений автомобиля, который не планируется использовать в зимний период, важно предпринять ряд превентивных шагов при длительном хранении. Об этом рассказал автоэксперт Пётр Баканов.

«Прежде всего нужно тщательно помыть машину, чтобы она не въедалась в кузов и не провоцировала коррозию. Идеально при длительной стоянке установить автомобиль на подставки, чтобы разгрузить подвеску. Если гараж отапливаемый, можно приоткрыть окна, чтобы проветривался салон», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Баканов отметил, что при подготовке машины к продолжительному периоду бездействия не рекомендуется оставлять топливный бак полупустым во избежание коррозии. Рекомендуется либо полностью израсходовать топливо, либо заполнить бак доверху. Если бак изготовлен из пластика, лучше оставить его пустым, подытожил специалист.

