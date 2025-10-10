Автоэксперты назвали марки машин, которые исчезнут в России в ноябре

Новая методика расчёта утилизационного сбора способна серьёзно изменить ландшафт авторынка: корейские кроссоверы рискуют исчезнуть из свободной продажи, а флагманские внедорожники — Mercedes‑Benz G, GLE, GLS, BMW X7 — ощутимо подорожают. Об этом в беседе с RG.ru рассказал автоэксперт Евгений Житнухин.

Затраты ударят и по более доступным маркам вроде Geely — покупка станет дороже и потеряет привлекательность для массового спроса. Утильсбор, напомнил эксперт, служит источником для поддержки отечественного автопрома и экологических программ, но одновременно создаёт дополнительные барьеры для потребителей и способен снизить интерес к рынку. Эксперт Николай Баскаков, в свою очередь, менее пессимистичен. По его словам, премиум‑сегмент уйти не должен.

«Повышение цен не станет барьером для этого сегмента машин. Разница будет лишь в том, что такие автомобили станут реже появляться в свободной продаже. Их будут чаще ввозить под конкретный заказ. Кроме того, увеличится доля автомобилей от официальных дилеров, тогда как предложение от частных продавцов сократится», — подчеркнул Баскаков.

Ранее россиян предупредили, что после повышения утильсбора автомобили в стране могут подорожать «на миллионы рублей». Новые тарифы ощутимо повлияют на 550 тысяч ежегодно ввозимых в Россию транспортных средств.