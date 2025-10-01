Россиян предупредили о подорожании авто «на миллионы рублей» после повышения утильсбора

Введение утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 л.с. приведёт к подорожанию таких машин на «миллионы рублей» и сокращению рынка, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, новые тарифы затронут около 550 тысяч ежегодно ввозимых в Россию транспортных средств, сделав их покупку неподъёмной для большинства граждан.

Эксперт полагает, что сокращение предложения спровоцирует дальнейший рост цен на автомобили из-за ослабления конкуренции. Особенно тяжёлая ситуация сложится для тех, кто уже заказал машины за рубежом. При ввозе в Россию им придётся оплачивать повышенный утильсбор.

«Утильсбор — это то, что будет определять облик российского автомобильного рынка не просто годами, а десятилетиями», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».