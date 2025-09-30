Новый утильсбор с ноября 2025: Какие машины подорожают и какую иномарку вы уже не потянете Оглавление Что такое утильсбор на машину Кто платит утильсбор на автомобили Сколько составляет утильсбор с 1 января 2025 года Кто предложил пересмотреть утильсбор и сколько он составит Когда вступят в силу новые правила расчёта утильсбора Что готовит Минпромторг На какие автомобили вырастут цены Какие авто исчезнут из-за утильсбора Зачем повышать утильсбор Советы и комментарии эксперта На сколько могут подорожать популярные иномарки из параллельного импорта с 1 ноября 2025 года, как будут рассчитывать утильсбор на авто — подробно в материале Life.ru. 29 сентября, 21:35 Новый утильсбор бьёт по кошельку: На сколько подорожают Hyundai, Toyota и BMW. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Даже если вы не водитель или только планируете им стать, то, скорее всего, уже слышали, что с 1 ноября 2025 года потенциальных покупателей автомобилей может ждать существенное повышение цен в связи с кратным увеличением утилизационного сбора. Речь идёт об автомобилях мощностью более 160 л. с. Этот шаг правительства потенциально приведёт к довольно значительному удорожанию иномарок самого разного сегмента — от относительно бюджетных Hyundai и Skoda до Mercedes-Benz, Audi, BMW, Toyota. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как именно изменится расчёт утильсбора, как вырастут цены на машины и реально ли будет вообще купить авто зарубежного производства.

Что такое утильсбор на машину

Утильсбор представляет собой платёж, который взимается с импортёров, производителей или конечных пользователей автомобилей.

Введён он был ещё в 2012 году для защиты экологии. Изначально его цель заключалась в том, чтобы средства, собранные в виде утильсбора, направлялись на будущую утилизацию автомобилей, когда они станут непригодными для использования.

На сегодняшний день утилизационный сбор сохраняет свои первоначальные цели, однако его стоимость значительно увеличилась. Если в 2012 году для легкового автомобиля базовая ставка этого сбора составляла всего 20 тысяч рублей, а конечная сумма зависела только от возраста транспортного средства и объёма двигателя, то сегодня его размер зависит ещё от года выпуска, а с 1 ноября в расчёт будет браться и мощность авто.

Кто платит утильсбор на автомобили

Как уже сказали, в России утилизационный сбор на автомобили уплачивается производителями, импортёрами и покупателями, если сбор не был ранее уплачен. Производители платят за автомобили, произведённые в стране, а импортёры — за ввезённые. Покупатели обязаны уплатить сбор, если приобрели автомобиль у лица, освобождённого от уплаты, или у того, кто этот сбор не оплатил.

Сбор уплачивается один раз на автомобиль, и если его уже оплатил производитель или первый владелец, то последующие владельцы освобождаются от уплаты, за исключением случаев модернизации транспортного средства.

Сколько составляет утильсбор с 1 января 2025 года

Утильсбор рассчитывают так: базовую ставку умножают на определённый коэффициент.

Коэффициент этот зависит от ряда факторов, таких как категория транспортного средства, объём двигателя, возраст автомобиля и его допустимая масса.

В 2025 году установлены следующие базовые ставки утильсбора:

— 20 тысяч рублей для легковых автомобилей;

— 150 тысяч рублей для грузовиков, автобусов, а также для прицепов и полуприцепов;

— 172,5 тысячи рублей для специальной техники.

Коэффициент, который влияет на итоговую сумму утильсбора, определяется несколькими параметрами. Во-первых, объём двигателя: чем он больше, тем выше коэффициент. Во-вторых, возраст транспортного средства: для старых автомобилей коэффициент может быть выше по сравнению с новыми. Также на размер сбора влияет тип использования автомобиля — для личного пользования он может быть ниже, чем для коммерческих целей.

Предположим, вы решили приобрести подержанный легковой автомобиль, которому более трёх лет, с двигателем объёмом 2,5 литра для личного использования. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей составляет 20 000 рублей. В соответствии с установленными коэффициентами для подержанной машины (от трёх лет) с объёмом двигателя 2,5 литра коэффициент составляет 0,26.

Теперь, чтобы рассчитать утильсбор, просто умножим базовую ставку на коэффициент: 20 000 рублей умножаем на 0,26, что даёт нам 5200 рублей. Таким образом, вы будете обязаны оплатить утильсбор в размере 5200 рублей при покупке этого автомобиля.

Кто предложил пересмотреть утильсбор и сколько он составит

Представители «Объединения автопроизводителей России» обратились к Минпромторгу с предложением изменить систему расчёта утилизационного сбора, привязав его ещё и к мощности двигателя автомобиля. Среди производителей, поддержавших эту инициативу, такие компании, как «КамАЗ», «ГАЗ» и «Соллерс». По их мнению, современные технологии делают прежние методы расчёта, основанные на типе и рабочем объёме двигателя, устаревшими и неэффективными.

В письме отмечается, что действующая система больше не обеспечивает необходимую социальную дифференциацию, при которой владельцы более мощных и дорогих автомобилей платят больше за утилизацию. Авторы привели примеры автомобилей, таких как Changan Alsvin с мощностью 98 л. с., BMW X3 с 255 л. с. и Aito M9 с 496 л. с., которые все облагаются одинаковым утилизационным сбором в размере 677,4 тысячи рублей. Однако, несмотря на одинаковую сумму сбора, розничные цены на эти модели значительно различаются: 1,85 миллиона, 8 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно.

Когда вступят в силу новые правила расчёта утильсбора

Реформа утилизационного сбора, подготовленная Минпромторгом, должна произойти 1 ноября 2025 года. И хотя пока это только законопроект, высока вероятность, что он вступит в силу.

Что готовит Минпромторг

Утильсбор для автомобилей будет отныне рассчитываться с учётом объёма двигателя, его мощности и даты выпуска. Потому это заметно изменит стоимость некоторых турбированных моделей, которые ранее можно было купить значительно дешевле из-за небольшого объёма при одновременно высокой мощности.

Для авто мощностью менее 160 л. с. сбор не изменится, а вот для тех, что имеет под капотом больше «лошадей», он вырастет кратно — для ТС 160–200 л. с. он подорожает на 25–30%, а свыше 200 л. с. — на все 50%.

На какие автомобили вырастут цены

Вырастут цены на всё, кроме авто мощностью менее 160 «лошадей» (хотя и они позже подорожают из-за повышенного спроса на «дешёвые» автомобили). Особенно, конечно, это ударит по популярным в России маркам, так как они все в основном как раз таки имеют более 160 л. с. Для наглядности составили небольшой список, насколько прибавят в цене некоторые модели.

Так, нынешний утильсбор на Geely Monjaro объёмом 2 л и мощностью 238 л. с. составляет 3400 руб. С 1 ноября он составит 842 000 руб., разница — 838 600 руб.

За Toyota RAV4 надо будет доплатить 1 970 000 руб., трёхлитровый BMW X3 — 3 738 000 руб.

За Kia Sorento 2,5 л и 194 л. с. попросят 1 970 000 руб. За Kia Carnival 2,2 л и 202 л. с. надо будет доплатить 2 918 000 руб.

Утильсбор на Hyundai Santa Fe 2,5 л и в 180 л. с. составит 2 880 000 руб.

Что касается премиального китайского гибрида Lixiang L7 объёмом 1,5 л и в 449 л. с., только утильсбор на него составит 3 040 000 руб. За гибрид Aito M8 придётся доплатить столько же. Таким образом, привоз таких автомобилей становится невыгодным.

Какие авто исчезнут из-за утильсбора

С 1 ноября 2025 года на российском рынке автомобилей может произойти значительное сокращение ассортимента моделей, ввезённых по параллельному импорту, — в частности, тех, чья стоимость не превышает три миллиона рублей. Так как изменения в расчёте утильсбора могут привести к удорожанию таких машин на 40%.

В зоне риска находятся как европейские, так и американские автомобили, а также внедорожники премиум-класса, среди которых можно выделить по-прежнему популярные у российских богачей Mercedes-Benz G, GLE, GLS и BMW X7. Кроме того, японские и корейские модели, такие как Toyota Land Cruiser и Kia Mohave, также могут исчезнуть с рынка.

Зачем повышать утильсбор

Этим летом начались обсуждения по увеличению утильсбора, средства с которого бы пошли на финансовую поддержку автопрома. Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что собранные средства будут использоваться для продвижения программ социально-экономического развития и помощи промышленным предприятиям.

Ожидается, что в 2026 году доходы бюджета от утильсбора на машины, как импортируемые, так и производимые в стране, вырастут на 46,7% и достигнут 1,65 трлн рублей. В последующие два года эта цифра, по прогнозам, увеличится до почти 2 трлн рублей в 2027 году и около 2,3 трлн рублей в 2028 году.

Также повышение утильсбора поможет отечественным производителям ограничить конкуренцию — ГАЗ и АвтоВАЗ планируют выпуск автомобилей с новыми турбированными моторами. К тому же эта мера сократит серый импорт.

Таким образом, Минпромторг принимает меры по устранению нецелевого использования льгот, создавая более справедливые условия для местных производителей и поддерживая развитие российской автомобильной индустрии.

Советы и комментарии эксперта

Если вы собираетесь приобрести автомобиль, важно знать, как защитить свои финансовые интересы в условиях предстоящего, пока ещё возможного роста утильсбора. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь минимизировать потенциальные убытки.

Покупайте сейчас. Если вы планируете покупку мощного автомобиля, постарайтесь сделать это до 1 ноября 2025 года, когда, вероятно, вступят в силу новые правила. Это даст вам возможность избежать повышенного утильсбора, который существенно увеличит стоимость автомобиля. Однако многие частные компании, которые помогают в покупке подержанного или нового автомобиля из Китая, Южной Кореи, Европы, уже предупредили своих клиентов, что они не принимают заказы, пока не будет ясности с новым утилем. Они же предупреждают, что уже никто не успеет привезти автомобиль из других стран до 1 ноября 2025 года, а если кто-то обещает обратное, то, скорее всего, это мошенники.

Выбирайте автомобили с мощностью до 160 л. с. На текущий момент именно эта категория автомобилей может быть освобождена от резкого увеличения сборов. Практически у всех автопроизводителей в линейке есть модели с таким параметром — от Kia до BMW и Audi.

Ещё раз оцените преимущества импорта. Подумайте о том, стоит ли везти автомобиль из-за границы, если на российском рынке аналогичные модели уже доступны. Более экономически целесообразным может быть выбор авто на внутреннем рынке.

Следите за изменениями в законодательстве. Текущие проекты законов могут быть изменены, и новые условия могут оказаться более выгодными, чем сейчас. Оставайтесь в курсе новостей и обновлений.

Предстоящие изменения в расчёте утильсбора могут значительно повлиять на стоимость автомобилей, особенно на мощные машины, такие как BMW, Mercedes и другие марки с большим количеством «лошадей». Однако автомобили с мощностью до 160 л. с. или локализованные модели имеют шанс остаться вне зоны резкого роста цен.

