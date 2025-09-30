В Минпромторге назвали категории авто, для которых сохранят льготный утильсбор

Льготный утильсбор сохранят для наиболее массовых и востребованных моделей автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин, наиболее востребованных у населения», — рассказал он.

Сумма утилизационного сбора для новых автомобилей с двигателем до 160 л.с. останется на уровне 3,4 тысячи рублей. Для автомобилей старше трёх лет сбор составит 5,2 тысячи рублей. В 2024 году физические лица ввезли в Россию около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с. Это всего 11% от общего объёма рынка легковых автомобилей за прошлый год и 16% от всех импортированных легковых машин, подчеркнул министр в беседе с TАCC.

Ранее в Госдуме предложили освободить семейные машины от повышения утильсбора. Депутаты считают, что это существенно подсобит семьям с детьми. Кроме того, цены на авто и так достаточно высоки. Сама мера вступит в силу с ноября этого года.