Импорт новых грузовиков в Россию сократился в 20 раз

Импорт новых грузовиков массой более 3,5 тонны в Россию в сентябре 2025 года сократился в 20 раз по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Такие данные привёл директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В сентябре в Россию было поставлено 643 новых грузовых автомобиля (полная масса которых превышает 3,5 т). Это в 20 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (12,6 тыс. шт)», — написал он в своём телеграм-канале.

Суммарный объём ввоза грузовых автомобилей за первые 9 месяцев года оказался менее 5 тысяч единиц. Этот показатель продемонстрировал снижение на 92% в годовом выражении. Целиков напомнил, что за аналогичный период 2024 года в страну было ввезено более 61 тысячи машин. Эксперт констатировал, что импорт средних и тяжёлых грузовиков в текущем году практически полностью прекратился.

Директор Автостата указал на комплекс причин, вызвавших столь значительное падение. Он отметил существенное сокращение автомобильного рынка в целом, которое составило 55%. Дополнительными факторами стали накопленные огромные товарные запасы и приостановка действия ОТТС (одобрение типа транспортного средства) для ряда моделей китайского производства.

Ранее сообщалось, что снижения цен на российские автомобили пока ждать не стоит. Ситуация осложняется значительным удорожанием комплектующих, вынуждающим производителей искать новых поставщиков электроники и узлов трансмиссии.