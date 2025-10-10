Валдайский форум
10 октября, 09:55

Импорт новых грузовиков в Россию сократился в 20 раз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Импорт новых грузовиков массой более 3,5 тонны в Россию в сентябре 2025 года сократился в 20 раз по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Такие данные привёл директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В сентябре в Россию было поставлено 643 новых грузовых автомобиля (полная масса которых превышает 3,5 т). Это в 20 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (12,6 тыс. шт)», — написал он в своём телеграм-канале.

Суммарный объём ввоза грузовых автомобилей за первые 9 месяцев года оказался менее 5 тысяч единиц. Этот показатель продемонстрировал снижение на 92% в годовом выражении. Целиков напомнил, что за аналогичный период 2024 года в страну было ввезено более 61 тысячи машин. Эксперт констатировал, что импорт средних и тяжёлых грузовиков в текущем году практически полностью прекратился.

Директор Автостата указал на комплекс причин, вызвавших столь значительное падение. Он отметил существенное сокращение автомобильного рынка в целом, которое составило 55%. Дополнительными факторами стали накопленные огромные товарные запасы и приостановка действия ОТТС (одобрение типа транспортного средства) для ряда моделей китайского производства.

«АвтоВАЗ» приступил к процессу сертификации нового кроссовера Lada Azimut
Ранее сообщалось, что снижения цен на российские автомобили пока ждать не стоит. Ситуация осложняется значительным удорожанием комплектующих, вынуждающим производителей искать новых поставщиков электроники и узлов трансмиссии.

Юлия Сафиулина
