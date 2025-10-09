Экономист раскрыла, когда упадут цены на российские автомобили

Существенного снижения стоимости российских автомобилей в обозримом будущем ждать не стоит. Такой прогноз для РИА «ФедералПресс» дала доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

«Анализируя текущие тенденции российского автомобильного рынка следует отметить, что ценообразование на отечественные транспортные средства к 2026 году будет определяться комплексом взаимосвязанных процессов. Ключевую роль будут играть структурные изменения в производственных цепочках, валютные колебания и адаптация промышленности к новым условиям импортозамещения», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, ситуация осложняется значительным удорожанием комплектующих, вынуждающим производителей искать новых поставщиков электроники и узлов трансмиссии. Экономист добавила, что дополнительное давление создают инфляция, рост цен на сырьё и энергоносители, а также сохраняющиеся геополитические факторы, что в совокупности формирует устойчивый тренд к удорожанию. К этому добавляются валютные риски, поскольку многие компоненты закупаются за иностранную валюту, а колебания курса рубля напрямую влияют на конечную цену.

«Прогнозируя развитие ситуации к 2026 году, можно предположить, что кардинального снижения цен на отечественные автомобили ожидать не следует, поскольку структурные факторы удорожания сохранят своё влияние, а адаптация отрасли к новым условиям потребует времени и значительных ресурсов», — подытожила экономист.

Ранее в Минпромторге назвали категории автомобилей, для которых сохранится льготный утильсбор. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что меры государственной поддержки продолжат применяться к наиболее популярным производителям, поскольку именно на них сосредоточен основной потребительский интерес.