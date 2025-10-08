Утилизационный удар: Цена ремонта китайских авто удвоится к концу года

К концу года ремонт китайских авто станет стоить вдвое больше, ведь из-за повышения утильсбора многие детали к ним придётся искать и привозить индивидуально. Об этом сообщил вице‑президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с SHOT.

Повышение сбора за утилизацию — и для физлиц, и для юрлиц — может обернуться кризисом для владельцев китайских машин. Если модель не локализована в России, её ввоз потеряет рентабельность: цены на машины поползут вверх, импорт сократится, а вместе с ним исчезнут централизованные поставки запчастей и склады гарантийного обслуживания.

Расходники подорожают примерно на 20%, а кузовные элементы войдут в разряд дефицитных — их стоимость может удвоиться, считает Шапарин. Без официальных поставок каждую деталь придётся искать и заказывать вручную, под конкретный автомобиль.

В зоне риска — те марки, которые ввозили частные покупатели или продавались малыми партиями: Zeekr, BYD, Avatr, Denza, Xiaomi — а также бренды с ограниченной дистрибуцией вроде Ora, Oting, VGV, Rox.

Ранее в Минпромторге назвали категории автомобилей, для которых сохранится льготный утильсбор. По словам министра промышленности и торговли Алиханова, государственные меры поддержки продолжат действовать как раз для наиболее популярных марок.