Автоюрист предложил посылать пьяных водителей на работы вместо конфискации машин
Конфискация автомобиля у пьяных водителей может нанести болезненный удар по общему бюджету семьи, а также не является мерой, которая гарантирует, что любитель алкоголя больше не сядет за руль. С такой критикой решения суда об изъятии автомобилей вне зависимости от дохода высказал автоюрист Дмитрий Славнов.
«Я против этого, потому что на машину можно накопить в семье. То есть и муж, и жена собирают деньги на авто, работают, может быть, родители помогают. Муж или жена садится один-два раза пьяными, и всё. И у них машину изымают», — сказал он в разговоре с 360.ru.
Юрист пояснил, что данная мера неэффективна против нарушителей, но может нанести ущерб невиновным членам их семей. По его словам, у человека в состоянии опьянения притупляется чувство ответственности, и отсутствие личного автомобиля не остановит его от управления чужим транспортным средством.
Славнов предложил альтернативные меры воздействия, включая пожизненное лишение водительских прав за повторные нарушения и введение обязательных общественных работ. Он подчеркнул, что перспектива полного отлучения от управления транспортным средством может оказаться более действенным сдерживающим фактором, чем конфискация автомобиля, который представляет собой источник повышенной опасности.
Напомним, на днях Верховный суд России постановил, что у злостных нарушителей ПДД можно конфисковать автомобиль, даже если он зарегистрирован на их сожителя — учитывается фактическое использование транспортного средства. А вчера суд Петербурга уточнил, что при изъятии доход владельца приниматься во внимание не будет.
