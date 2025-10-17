Автоюрист предложил посылать пьяных водителей на работы вместо конфискации машин

Конфискация автомобиля у пьяных водителей может нанести болезненный удар по общему бюджету семьи, а также не является мерой, которая гарантирует, что любитель алкоголя больше не сядет за руль. С такой критикой решения суда об изъятии автомобилей вне зависимости от дохода высказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Я против этого, потому что на машину можно накопить в семье. То есть и муж, и жена собирают деньги на авто, работают, может быть, родители помогают. Муж или жена садится один-два раза пьяными, и всё. И у них машину изымают», — сказал он в разговоре с 360.ru.

Юрист пояснил, что данная мера неэффективна против нарушителей, но может нанести ущерб невиновным членам их семей. По его словам, у человека в состоянии опьянения притупляется чувство ответственности, и отсутствие личного автомобиля не остановит его от управления чужим транспортным средством.

Славнов предложил альтернативные меры воздействия, включая пожизненное лишение водительских прав за повторные нарушения и введение обязательных общественных работ. Он подчеркнул, что перспектива полного отлучения от управления транспортным средством может оказаться более действенным сдерживающим фактором, чем конфискация автомобиля, который представляет собой источник повышенной опасности.