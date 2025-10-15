Водителей предупредили, что в 2026 году российский авторынок сократится на 10%

В 2026 году российский авторынок сократится примерно на 10% и опустится до 1,1–1,15 млн машин. Причина — новые правила расчёта утилизационного сбора, которые неизбежно повысят нагрузку на покупателей. Об этом «Ридусу» рассказал координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов.

В 2024 году в виде утильсбора было собрано 1,1 трлн рублей, а в проекте бюджета на 2026 год заложено уже 1,65 трлн. Дальше — 2 трлн в 2027-м и 2,3 трлн в 2028-м.

«Это план. За него отвечает Минпромторг. Если он с этим планом не справится, очевидно, будут сделаны выводы, включая кадровые. Работу никто терять не хочет. Поэтому это, так или иначе, будет выполнено», — сказал специалист.

При масштабе рынка новых авто около 5 трлн руб. рост сбора до 1,65 трлн означает, что более 10% платёжеспособной ёмкости уйдёт на этот налог. Возврат уплаченных сумм при последующей утилизации, по словам эксперта, фактически не работает — хотя изначально так и планировалось.

Вывод простой: либо покупатели найдут дополнительные 650 млрд рублей, что маловероятно, либо рынок новых машин ещё сильнее уменьшится.

«Автомобилисты должны в следующем году заплатить 1,65 триллиона рублей. Это запрограммировано в бюджете. Неважно, будет это утилизационный сбор или что-то ещё», — заключил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что введение новых правил утилизационного сбора в России отложат до 1 декабря 2025 года. Вице-премьер РФ Мантуров заявил, что нужно разработать такой подход, который будет удобен и госорганам, и гражданам.