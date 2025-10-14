Перекупщик перечислил модели авто с пробегом, которые почти нереально продать

Предложенные государством суммы повышения утильсбора несколько завышены. В реальности это маловероятно, скорее, это был такой политический ход для подогрева спроса на новые авто. Об этом сообщил перекупщик Александр Кузищев в беседе с Autonews.ru.

Кузищев напомнил, что продажи новых машин с осени замедлились, а цены на вторичке слегка провалились. По сути, инициатива больше рассчитана на поддержку дилерских сетей, чем на частных продавцов или мелких перекупов.

«Речь идёт о машинах в салонах у официальных дилеров — как новых, так и с пробегом, потому что они последний год плачут. У них же всё-таки обязанности очень большие. Это перекуп сам на себя работает. А тут сотни сотрудников, им нужно платить, аренду оплачивать», — объяснил эксперт.

Продажи действительно начали расти, но ажиотажа нет: последний всплеск был ещё осенью прошлого года. Салоны стали активнее работать, и интерес к б/у постепенно возвращается. Вкус покупателей не изменился — в лидерах по-прежнему доступные модели вроде Toyota Camry, Hyundai и Kia. Премиум‑сегмент берут реже, но для него всегда находятся свои клиенты.

Баланс спроса и предложения на вторичном рынке пока стабилен. После обсуждений вокруг утилизации оживление идёт медленно, и явных лидеров продаж выделить трудно, заключил Кузищев.