Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 08:57

Введение нового утильсбора откладывается

Мантуров поручил проработать отсрочку ввода новых правил утильсбора

Обложка © Life.ru

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утильсбора. Ранее предполагалось, что они вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

Россиян предупредили о подорожании авто «на миллионы рублей» после повышения утильсбора
Обращение к Мантурову направил глава «Деловой России» Алексей Репик. Он попросил отсрочить вступление новых параметров утильсбора на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур россиянами, купившими авто в августе — октябре.

«Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров», — заявили в ведомстве.

Напомним, с 1 ноября 2025 года правительство планировало кратно увеличить утилизационный сбор. Речь идёт об автомобилях мощностью более 160 л. с. Этот шаг потенциально приведёт к довольно значительному удорожанию иномарок самого разного сегмента — от относительно бюджетных Hyundai и Skoda до Mercedes-Benz, Audi, BMW, Toyota. О том, как изменится расчёт утильсбора, как вырастут цены на машины и реально ли будет вообще купить авто зарубежного производства, читайте на Life.ru.

Новый утильсбор с ноября 2025: Какие машины подорожают и какую иномарку вы уже не потянете
А ранее в Минпромторге назвали категории авто, для которых сохранят льготный утильсбор. Кроме того, назван единственный способ сэкономить при покупке авто после повышения утильсбора.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минпромторг РФ
  • Денис Мантуров
  • Авто
